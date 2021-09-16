Осенний сезон охоты на пернатую дичь открывается в Беларуси 18 сентября

16 сентября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Осенний сезон охоты на пернатую дичь откроется в Беларуси 18 сентября и продлится до 11 декабря, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника инспекции - начальник отдела госконтроля Витебской областной инспекции охраны животного и растительного мира Вячеслав Солдатов.

"С третьей субботы сентября открывается сезон охоты на гуся белолобого, гуменника, серого и казарку канадскую (животные любого пола и возраста). Продлится он по второе воскресенье декабря. Охота разрешена в светлое время суток. Разрешенные способы - ружейный с подхода, из засады, с подъезда с маломерных судов; безружейный - с использованием ловчих птиц", - отметили в инспекции.

Добывать дичь можно гладкоствольным оружием с патронами, снаряженными дробью. Помогать охотнику могут все породы собак кроме гончих и борзых.

За нарушение правил охоты предусмотрена административная ответственность в виде штрафа с конфискацией или без конфискации орудий охоты и с лишением специального права.-0-