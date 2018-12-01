Основные изменения в закон о СМИ вступили в силу

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Основные изменения и дополнения в закон о СМИ, направленные на совершенствование правоотношений в медиасфере, вступили в силу с 1 декабря, сообщает БЕЛТА.

В частности, расширен понятийный аппарат закона о СМИ - он дополняется терминами "сетевое издание", "владелец интернет-ресурса", "интернет-ресурс" и другими. Интернет-ресурсы, которые занимаются распространением массовой информации, получают возможность проходить государственную регистрацию для того, чтобы стать сетевым изданием. Его сотрудники будут пользоваться такими же правами, как и журналисты традиционных СМИ. При этом госрегистрация будет носить добровольный характер.

Впервые в законе о СМИ устанавливаются права и обязанности владельца интернет-ресурса. В числе обязанностей - идентификация пользователей, которые размещают на сайте информационные сообщения или материалы, в том числе оставляют свои комментарии.

Положением, утвержденном Советом Министров Беларуси, оговаривается, что предварительная идентификация будет осуществляться при создании пользователем учетной записи на интернет-ресурсе путем заключения пользовательского соглашения. Владелец интернет-ресурса должен обеспечить соответствие данного соглашения (в том числе в части перечня собираемых персональных данных пользователя) требованиям белорусского законодательства.

Эксперт: СМС-идентификация комментаторов - удобный и гарантированный способ СМС-активация учетной записи (аккаунта) - один из широко используемых способов идентификации пользователей сайтов. Проще всего использовать для этого логин и пароль.

Для активации учетной записи пользователю будет оправлено СМС с кодом на указанный при заполнении пользовательского соглашения номер мобильного телефона или с использованием иных идентификационных данных и технических средств, позволяющих идентифицировать его личность. При этом на один номер мобильного телефона или один комплект других идентификационных данных можно будет зарегистрировать только одну учетную запись на каждом конкретном интернет-ресурсе.

После активации учетной записи пользователь может размещать на сайте сообщения или материалы, в том числе комментарии к сообщениям других пользователей данного интернет-ресурса, при условии авторизации на сайте (для этого нужно будет ввести логин и пароль, указанные при регистрации).

В эфире телеканала СТВ первый заместитель министра информации Павел Легкий прокомментировал утвержденный Советом Министров порядок предварительной идентификации пользователей сайтов. "Практика эта не нова, она достаточно распространенная, и многие белорусские ресурсы этой практикой пользуются. По сути, никаких великих нововведений не происходит - процесс упорядочивается. И мы ждем, что это позволит сделать дискуссию в сети гораздо более культурной, мы сумеем хоть какие-то барьеры поставить хамству, оскорблениям и защитить честь и достоинство тех граждан, которые считают, что нынешняя ситуация не позволяет им защитить свои права в интернете", - сказал он.

Кроме того, расширен перечень видов информации, распространение которой запрещено. К такой дополнительно отнесена информация, побуждающая к самоубийству, ненадлежащая реклама. Речь также идет об информации о способах изготовления взрывных устройств и взрывчатых веществ. Под защитой персональные данные несовершеннолетних, которые пострадали в результате противоправных действий: фамилия, имя, отчество, дата рождения, место жительства и учебы, фото и видеоизображение ребенка, его родителей.

В законе предусмотрены четкие требования в части обеспечения объема телепередач белорусского (национального) производства. Речь идет о 15% в течение шести месяцев и 30% - за два года.

Нормы обновленного закона нацелены на наиболее эффективное обеспечение информационной безопасности государства и реализацию прав граждан на получение полной, достоверной и своевременной информации.-0-