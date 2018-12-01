Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
1 декабря 2018, Сб
-7°C
Сплошная облачность EUR 2.4262
USD 2.1316
RUB 3.2027
Главное
Во время посещения Оршанского льнокомбината Лукашенко требует большей отдачи и эффективности в льняной отрасли
Президент
Лукашенко видит в санкциях и торговых войнах в мире шанс для экономик ЕАЭС
Президент
Основные изменения в закон о СМИ вступили в силу
Общество
"Дана Молл": Чудеса начинаются 1 декабря
Общество
Водители в Беларуси с 1 декабря обязаны использовать зимние шины
Общество
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
О диетах с "двойным дном", или Что нужно знать о похудении
13:40 Общество
Лукашенко подтверждает приверженность многополярному мироустройству
13:36 Президент
Тренеры сборной Беларуси по биатлону определили составы команд на первые гонки Кубка мира
13:31 Спорт
Лукашенко видит в санкциях и торговых войнах в мире шанс для экономик ЕАЭС
13:27 Президент
В Беларуси можно готовить теннисистов высокого класса - Соболенко
13:17 Спорт
ГАИ усилила контроль за дорожной обстановкой из-за снега
13:04 Общество
Петришенко уполномочен на проведение переговоров по проекту Договора о товарных знаках ЕАЭС
13:00 Экономика
В Гомельской области повышается стоимость проезда в городском транспорте
12:47 Регионы
Гражданин Польши пытался ввезти в Беларусь 60 кг мясной продукции в тайниках автомобиля
12:36 Происшествия
О современном лабораторном корпусе для судэкспертов, международных контактах и итогах за год - Андрей Швед
12:16 Общество
Военные заступили на боевое дежурство по противовоздушной обороне БелАЭС
12:13 Общество
Основные изменения в закон о СМИ вступили в силу
11:56 Общество
"Дневник жены космонавта" Юлии Новицкой презентовали в Москве
11:27 Общество
Небольшой снег и до 13 градусов мороза ожидается 2 декабря
11:20 Общество
Трамп уверен, что встреча с Путиным состоится
11:13 В мире
Водители в Беларуси с 1 декабря обязаны использовать зимние шины
10:27 Общество
Гороскоп на декабрь 2018 года
10:07 Калейдоскоп
Проведение чемпионата Европы по спортивному ориентированию в Гродно обсудят на конференции
09:59 Спорт
Стартует продажа билетов на II Европейские игры в Минске
09:52 Спорт
Спортивный "папа-зал" открывают в Витебске
09:46 Регионы
Все новости
Темы
Рабочие поездки Президента Рабочие поездки Президента
Кубок мира по биатлону-2018/2019 Кубок мира по биатлону-2018/2019
Европейские игры - 2019 Европейские игры - 2019
Выбираем вместе Выбираем вместе
Социальное государство в работе Социальное государство в работе
К 100-летию образования БССР К 100-летию образования БССР
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Основные изменения в закон о СМИ вступили в силу

Общество 01.12.2018 | 11:56
Фото из архива
Фото из архива

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Основные изменения и дополнения в закон о СМИ, направленные на совершенствование правоотношений в медиасфере, вступили в силу с 1 декабря, сообщает БЕЛТА.

В частности, расширен понятийный аппарат закона о СМИ - он дополняется терминами "сетевое издание", "владелец интернет-ресурса", "интернет-ресурс" и другими. Интернет-ресурсы, которые занимаются распространением массовой информации, получают возможность проходить государственную регистрацию для того, чтобы стать сетевым изданием. Его сотрудники будут пользоваться такими же правами, как и журналисты традиционных СМИ. При этом госрегистрация будет носить добровольный характер.

Впервые в законе о СМИ устанавливаются права и обязанности владельца интернет-ресурса. В числе обязанностей - идентификация пользователей, которые размещают на сайте информационные сообщения или материалы, в том числе оставляют свои комментарии.

Положением, утвержденном Советом Министров Беларуси, оговаривается, что предварительная идентификация будет осуществляться при создании пользователем учетной записи на интернет-ресурсе путем заключения пользовательского соглашения. Владелец интернет-ресурса должен обеспечить соответствие данного соглашения (в том числе в части перечня собираемых персональных данных пользователя) требованиям белорусского законодательства.

Эксперт: СМС-идентификация комментаторов - удобный и гарантированный способЭксперт: СМС-идентификация комментаторов - удобный и гарантированный способ

СМС-активация учетной записи (аккаунта) - один из широко используемых способов идентификации пользователей сайтов. Проще всего использовать для этого логин и пароль. 

Для активации учетной записи пользователю будет оправлено СМС с кодом на указанный при заполнении пользовательского соглашения номер мобильного телефона или с использованием иных идентификационных данных и технических средств, позволяющих идентифицировать его личность. При этом на один номер мобильного телефона или один комплект других идентификационных данных можно будет зарегистрировать только одну учетную запись на каждом конкретном интернет-ресурсе.

После активации учетной записи пользователь может размещать на сайте сообщения или материалы, в том числе комментарии к сообщениям других пользователей данного интернет-ресурса, при условии авторизации на сайте (для этого нужно будет ввести логин и пароль, указанные при регистрации).

В эфире телеканала СТВ первый заместитель министра информации Павел Легкий прокомментировал утвержденный Советом Министров порядок предварительной идентификации пользователей сайтов. "Практика эта не нова, она достаточно распространенная, и многие белорусские ресурсы этой практикой пользуются. По сути, никаких великих нововведений не происходит - процесс упорядочивается. И мы ждем, что это позволит сделать дискуссию в сети гораздо более культурной, мы сумеем хоть какие-то барьеры поставить хамству, оскорблениям и защитить честь и достоинство тех граждан, которые считают, что нынешняя ситуация не позволяет им защитить свои права в интернете", - сказал он.

Кроме того, расширен перечень видов информации, распространение которой запрещено. К такой дополнительно отнесена информация, побуждающая к самоубийству, ненадлежащая реклама. Речь также идет об информации о способах изготовления взрывных устройств и взрывчатых веществ. Под защитой персональные данные несовершеннолетних, которые пострадали в результате противоправных действий: фамилия, имя, отчество, дата рождения, место жительства и учебы, фото и видеоизображение ребенка, его родителей.

В законе предусмотрены четкие требования в части обеспечения объема телепередач белорусского (национального) производства. Речь идет о 15% в течение шести месяцев и 30% - за два года.

Нормы обновленного закона нацелены на наиболее эффективное обеспечение информационной безопасности государства и реализацию прав граждан на получение полной, достоверной и своевременной информации.-0-

Присоединяйтесь к нашему каналу telegramm.png и сообществу viber.png
﻿
Теги
законодательство, интернет, Легкий, Министерство информации, СМИ, Совет Министров
Версия для печати
Новости рубрики Общество
К списку
Топ-новости
Гороскоп на завтра
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.4262 BYN 2.42 BYN 2.43 BYN
USD
2.1316 BYN 2.129 BYN 2.134 BYN
RUB
3.2027 BYN 3.19 BYN 3.2 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

"Ситуация в льноотрасли не радужная" - на какие вопросы Лукашенко ждет ответов от чиновников
Все видео

Фотоновости

Лауреатов высшей юридической премии "Фемида" наградили в Минске
Все фото

Инфографика

Зимние шины Согласно Правилам дорожного движения Беларуси, с 1 декабря по 1 марта при участии в дорожном движении автомобили должны быть оборудованы зимними шинами.
Вся инфографика
Президент
Александр Лукашенко "Ситуация в льноотрасли не радужная" - на какие вопросы Лукашенко ждет ответов от чиновников
Лукашенко подтверждает приверженность многополярному мироустройству
Лукашенко видит в санкциях и торговых войнах в мире шанс для экономик ЕАЭС
Политика
Цуй Цимин Беларусь и Китай могут учиться друг у друга в процессе развития отношений - Цуй Цимин
Концепцию миграционной политики Союзного государства планируется утвердить в 2019 году
Соглашение о взаимном признании виз между Беларусью и Россией готово к подписанию
Экономика
Фото из архива Беларусь снижает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты
Петришенко уполномочен на проведение переговоров по проекту Договора о товарных знаках ЕАЭС
В Беларуси снижен тариф на теплоэнергию для эксплуатирующих жилфонд организаций
Происшествия
Фото Брестской таможни Гражданин Польши пытался ввезти в Беларусь 60 кг мясной продукции в тайниках автомобиля
В деле о незаконных действиях с оружием в воинской части Барановичей появились новые фигуранты
Пассажирка легковушки погибла в столкновении с фурой на МКАД
Регионы
Фото из архива В Гомельской области повышается стоимость проезда в городском транспорте
Спортивный "папа-зал" открывают в Витебске
В Гомеле число новых и отремонтированных лифтов в жилфонде вырастет в 4,5 раза
Спорт
Билеты категории "STANDART" Стартует продажа билетов на II Европейские игры в Минске
Тренеры сборной Беларуси по биатлону определили составы команд на первые гонки Кубка мира
В Беларуси можно готовить теннисистов высокого класса - Соболенко
Технологии
Фото из архива ПВТ утвердил правила работы резидентов с криптовалютами
В Instagram можно будет ограничить доступ к Stories
Эксперт: СМС-идентификация комментаторов - удобный и гарантированный способ
Культура
Лучшие фото БЕЛТА в ноябре
Премьеру балета "Ромео и Джульетта" в Большом предварит встреча с танцевальным критиком
Лучшие игрушки СССР представят на выставке в Минске
В мире
Дональд Трамп. Фото Reuters Трамп уверен, что встреча с Путиным состоится
Экс-президент США Джордж Буш-старший ушел из жизни
В Бразилии самолет упал на жилые дома
Калейдоскоп
Гороскоп на декабрь 2018 года
Сценарист "Звездных войн" и "Индианы Джонса" скончалась в Лос-Ан­дже­ле­се
Голландец построил копию Ноева ковчега и собирается на нем в Израиль
Газета 7 дней
Клон уходит за кордон
Путь Генерала
От «Зари» до «Луча»
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Екатерина КНЯЗЕВА. Трудовое право совершенствуется
Светлана ВАСИЛЕВСКАЯ. Банкротство как регулятор экономики
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Витаминный допинг
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Александр ШУМИЛИН. Приоритет – инновационное развитие
Вадзім ЛАКІЗА, Вячаслаў ДАНІЛОВІЧ. Асэнсаванне мінулага – падмурак для будучага
Виктор ЛОВГАЧ. «Передает Гомель»
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Лучшие фото БЕЛТА 2017
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия