16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Основные положения обновленного закона о пребывании иностранцев в Беларуси вступят в силу с июля 2020 года. Об этом сегодня сообщил журналистам первый заместитель начальника Департамента по гражданству и миграции МВД Виталий Наумчик, передает корреспондент БЕЛТА.

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон, которым внесены изменения в закон "О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь". Ранее разработанный МВД документ был принят Палатой представителей и одобрен Советом Республики Национального собрания.

Лукашенко подписал закон, упрощающий условия пребывания иностранцев Закон в том числе предусматривает увеличение с 5 до 10 суток срока, в течение которого иностранцы, прибывшие в Беларусь, обязаны зарегистрироваться по месту фактического временного пребывания.

"Основная его часть вступит в силу 1 июля. Мы увеличили срок освобождения от регистрации, в течение которого иностранцы по прибытии в страну освобождаются от прохождения этой процедуры, - с 5 суток до 10. Исключили из субъектов регистрации гостиницы, объекты агро-, экотуризма, учреждения здравоохранения. Исходя из той практики, которая есть сегодня, нецелесообразно эти юридические лица относить к субъектам регистрации", - сказал Виталий Наумчик. Он пояснил, что с момента вступления в силу изменений в законодательстве гостиницы не будут обязаны осуществлять регистрацию, но что касается предоставления информации в ОВД о поселенных иностранцах, то они эту обязанность должны будут выполнять.

"Также мы развили компетенцию подразделений по гражданству и миграции и органов внутренних дел. Теперь все административные процедуры, связанные с исполнением этого закона, будут осуществляться от имени подразделений по гражданству и миграции. Что касается применения в отношении нарушителей миграционного законодательства определенных мер принуждения, то они будут применяться от имени органов внутренних дел", - сообщил Виталий Наумчик.

"Закон весьма востребован с учетом того, что происходит не только в мире, но и, в частности, в нашем государстве", - добавил первый замначальника департамента.

Как сообщалось, решение об увеличении с 5 до 10 суток срока, в течение которого иностранцы, прибывшие в Беларусь, обязаны зарегистрироваться по месту фактического временного пребывания, было принято для развития туристической и инвестиционной привлекательности страны, упрощения деловых и частных контактов.

В целом документ направлен на совершенствование ряда правовых норм. Для обеспечения максимальной защиты интересов общества и государства от угроз различного характера корректируются основания для отказа иностранцу в выдаче визы для въезда в Беларусь или во въезде в страну. Одновременно определяется механизм получения иностранцами и их представителями информации о включении в список лиц, въезд которых в Беларусь запрещен или нежелателен.-0-