Основными источниками получения информации белорусы назвали республиканское ТВ и интернет-СМИ

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Основным источником получения информации о происходящих в стране событиях белорусы назвали республиканское телевидение и интернет-СМИ. Такие данные социологического исследования "Беларусь. Мнение о будущем" корреспонденту БЕЛТА привел руководитель Аналитического центра EcooM Сергей Мусиенко.

Основными источниками информации, из которых граждане черпают сведения о происходящих событиях, выступают республиканское телевидение (22%), интернет-СМИ (сайты, новостные порталы - 21,7%), социальные сети (13,7%), ближайшее социальное окружение - коллеги, друзья, семья (10,9%), республиканские газеты и журналы (7,3%), местное телевидение (6,6%), российское телевидение (6,5%), местные газеты и журналы (6,5%), республиканское радио (4,2%), иные источники (0,4%).

В возрастном разрезе телевидение предсказуемо имеет наибольшую популярность у людей пожилого возраста, тогда как молодежь предпочитает получать информацию из интернета и социальных сетей.

"Сейчас много идет разговоров о том, что интернет побеждает. Но я бы обратил внимание, что у нас телевидение в интернет ушло тоже, профессиональный контент стали делать в интернете. И уже нельзя сказать, что это - только чисто телевидение, а это - интернет. Эти две позиции взаимопересекающиеся. Поэтому это такой интересный гибрид, который имеет кумулятивный эффект, усиливая друг друга. Это очень обогащает, и журналисты по-другому начинают думать. Телевидению сейчас приходится работать со скоростью интернета", - сказал Сергей Мусиенко.

Сергей Мусиенко

В рамках социологического обеспечения республиканского референдума с 15 ноября по 4 декабря 2021 года социологическим консорциумом ГНУ "Институт социологии НАН Беларуси" совместно с Аналитическим центром EcooM проведено масштабное социологическое исследование "Беларусь. Мнение о будущем". В опросе приняли участие 10 217 респондентов.

Генеральная совокупность - экономически занятое население. Выборка - многоступенчатая, стратифицированная (по региону проживания и типу населенного пункта), с контролем квот по полу и возрасту.

Исследованием охвачены все области Беларуси, Минск, 52 района (с учетом 9 районов столицы), почти 350 организаций и предприятий различных сфер и форм собственности. -Э-