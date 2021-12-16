Эйсмонт: обнародованный в Беларуси соцопрос был закрытым, озвучить результаты поручил Лукашенко

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Социологическое исследование "Беларусь: мнение о будущем", результаты которого уже опубликованы, изначально носило закрытый характер и предназначалось для руководства страны. Об этом рассказала журналистам пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт, передает корреспондент БЕЛТА.

"Большая и очень важная работа была проведена в рамках опубликованного сегодня социологического опроса. Он не первый и не последний. Подобные опросы, самого разного объема и содержания, появляются в СМИ. Некоторые проходят в закрытом виде. Кстати, и данный опрос изначально носил закрытый характер. Предназначался для руководства страны, анализа тенденций, которые происходят в нашем обществе. Но Президентом было принято решение опубликовать его для широкой публики", - заявила Наталья Эйсмонт.

Она уверена, что результаты социсследования будут полезны не только для вертикали власти, но также интересны для всех граждан.

"Что нас интересовало в первую очередь: это, конечно, ответы на самые острые вопросы сегодняшнего дня. Например, на вопрос о готовности нашего общества к конституционному референдуму, об отношении к теме беженцев и так далее, - рассказала пресс-секретарь. - Если продолжать говорить о содержательной части, мы видим (об этом глава государства уже говорил), что в 2021 году наше белорусское общество изменилось. К счастью, в лучшую сторону. Думаю, что мы можем говорить сегодня о том, что наши люди осознали, что они имеют, и также осознали, что они могут потерять".

"Факты на столе. Цифры опубликованы. Каждый имеет возможность смотреть, анализировать и делать собственные выводы", - добавила Наталья Эйсмонт.

Президент Беларуси Александр Лукашенко 16 декабря на совещании по противодействию санкционным мерам также упомянул о проведенном в стране социсследовании. "Сегодня-завтра мы опубликуем социологические исследования: они разительно отличаются от тех, что были год назад. Хотя и те были в удовлетворительном состоянии", - сказал он.

Как сообщалось БЕЛТА, в рамках социологического обеспечения республиканского референдума с 15 ноября по 4 декабря 2021 года социологическим консорциумом ГНУ "Институт социологии НАН Беларуси" совместно с Аналитическим центром EcooM проведено масштабное социологическое исследование "Беларусь: мнение о будущем". В опросе приняли участие 10 217 респондентов. Генеральная совокупность - экономически занятое население. Выборка многоступенчатая, стратифицированная (по региону проживания и типу населенного пункта), с контролем квот по полу и возрасту. Исследованием охвачены все области Беларуси, Минск, 52 района (с учетом 9 районов столицы), почти 350 организаций и предприятий различных сфер и форм собственности.-0-

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