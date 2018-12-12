Основы для внедрения электронного здравоохранения войдут в обновленный закон

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В 2019 году в Беларуси планируется разработать новую редакцию закона о здравоохранении, в которой будет заложена база для внедрения электронного здравоохранения. Об этом сообщил сегодня журналистам заведующий сектором программно-информационного обеспечения Министерства здравоохранения Беларуси Виктор Сидоренко в пресс-центре Дома прессы, передает корреспондент БЕЛТА.

"На 2019 год запланировано внесение изменений в закон о здравоохранении. В нем, кроме прочего, будут четко прописаны права и обязанности работников и пациентов в системе электронного здравоохранения. Проект документа уже прорабатывается", - сказал Виктор Сидоренко.

Основой внедрения электронного здравоохранения в Беларуси станет интегрированная электронная медицинская карта, которая будет создаваться для каждого гражданина при рождении и сопровождать его по жизни.

Для реализации проекта предполагается создание централизированной электронной системы, информация в которую будет поступать из уже существующих медицинских информационных систем учреждений здравоохранения. Планируется организовать защищенные каналы связи и передачи данных и дистанционные центры их обработки.

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