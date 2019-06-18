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Останки более 1,5 тыс. погибших времен различных войн обнаружены в Беларуси с начала года

Общество 18.06.2019 | 12:56

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Останки более 1,5 тыс. погибших времен различных войн обнаружены в Беларуси с начала года, на государственный учет принято 26 захоронений. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил начальник управления по увековечению памяти защитников Отечества и жертв войн ВС Беларуси Сергей Воронович, передает корреспондент БЕЛТА.

За пять месяцев текущего года принято на учет 20 воинских захоронений и 6 захоронений жертв войн. Всего по состоянию на 1 июня зарегистрировано более 7,7 тыс. подобных объектов. С начала года местным распорядительным и исполнительным органам переданы останки 1503 погибших - 244 военнослужащих Рабоче-крестьянской Красной армии, 1259 жертв войн. "На данный момент установлены сведения о 13 погибших во время Великой Отечественной войны и 34 имени - годов Первой мировой. Обнаружены две награды - медали "За отвагу" и "За боевые заслуги", - рассказал Сергей Воронович.

По результатам архивно-исследовательской работы в 2019 году уточнены и внесены сведения в автоматизированный банк данных о более 6 тыс. погибших. Также подготавливается каталог воинских захоронений времен Первой мировой войны по Брестской и Витебской областям. "На этот год у нас спланировано проведение полевых работ на 96 поисковых объектах. Уже отработаны 34 из них", - проинформировал Сергей Воронович. Он напомнил, что в феврале-марте в Бресте поисковиками были проведены внеплановые работы на месте обнаружения останков погибших. В результате были извлечены и перезахоронены 1214 узников Брестского гетто.

По словам начальника управления, в автоматизированном банке данных "Книга памяти Республики Беларусь" находятся учетные записи о местах захоронения более 2,88 млн погибших. Точные сведения имеются только об 527 тыс. из них.

Сергей Воронович также отметил, что около 20 лет назад поиск проводился по информации очевидцев трагических событий. Однако сейчас ведется архивно-исследовательская работа. К примеру, используются карты 1946 года, где обозначались неучтенные воинские захоронения. "После войны было постановление об укрупнении воинских захоронений - индивидуальные могилы, захоронения в труднодоступных местах объединяли в братские могилы либо мемориальные комплексы. Но не всегда, наверное, так происходило. Поэтому мы берем карты 1946 года и прорабатываем данный вопрос", - сказал начальник управления.

В 2019 году белорусский 52-й отдельный специализированный поисковый батальон проведет полевые работы совместно с российским 90-м отдельным специальным поисковым батальоном - в деревнях Бычиха и Морозово Городокского района Витебской области. Традиционно к поисковым работам привлекаются и белорусские общественные организации: "Ніколі не забудзем", "Память отечества", "Батьковщина", "Виккру", запланировано участие в поисках региональных общественных объединений из РФ.-0-

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