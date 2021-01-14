Освобождение работников на три дня без больничного уменьшит нагрузку на поликлиники - Шило

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Освобождение работников от труда на три дня без больничного уменьшит нагрузку на поликлиники, заявил журналистам председатель Республиканского комитета Белорусского профсоюза работников здравоохранения Вячеслав Шило после церемонии награждения студентов БГМУ благодарностями отраслевого профсоюза, передает корреспондент БЕЛТА.

Как сообщалось, нанимателю предоставлено право освобождать человека от труда на срок до трех календарных дней суммарно по состоянию здоровья без оформления больничного листка. Это было предложение национального профцентра.

"Что касается легких форм острых респираторных вирусных инфекций, иногда достаточно одного дня, чтобы полечиться, не посещая поликлиники. Мы тем самым разгружаем поликлиники, чтобы не было очередей", - отметил Вячеслав Шило.

Кроме того, такая мера позволит снизить заболеваемость на предприятиях, в коллективах. Чем меньше будут болеть работники, тем выше эффективность работы предприятия. Между тем, заметил председатель республиканского комитета, важно, чтобы это право реализовывалось на доверии между нанимателем и работником.

Вячеслав Шило также высказался касательно помощи, которую оказывают профсоюзы медицинским работникам в период эпидемии. "Республиканский комитет с первого дня включился в поддержку медработников. Это касается выплат в случае болезни, смерти, - сказал он. - Решаются вопросы оздоровления в санаториях, страхования жизни и здоровья медработников".

Всего расходы Белорусского профсоюза работников здравоохранения на мероприятия, связанные с эпидемиологической ситуацией, с 1 апреля по 31 декабря 2020 года составили более Br6 млн 244 тыс. "2,5 млн на закупку средств индивидуальной защиты и более 4 млн на материальную помощь", - уточнил он. Такая поддержка продолжается, в том числе речь идет о закупке СИЗов, поддержке бригад скорой медпомощи, приобретении рециркуляторов для обеззараживания воздуха.-0-