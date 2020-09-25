От режиссера до актера: в Гродно открывается инклюзивный детский кукольный театр

Гродненский центр помощи "Вера" открывает новое творческое направление для детей с особенностями развития: инклюзивный кукольный театр. Он станет местом, где каждый ребенок сможет реализовать себя в любом интересном ему творческом направлении: от создания кукол до актерской игры.

– Мы создаем инклюзивный кукольный театр, участники которого – дети с особенностями развития – будут создавать свои собственные спектакли (от подготовки сценария (в качестве режиссеров) до создания персонажей (кукол) и оживления их на сцене, – рассказывает Антонина Мисюкевич, директор Центра помощи "Вера". – Таким образом каждый ребенок, независимо от степени и причины утраты здоровья, сможет найти себя в творческой деятельности и раскрыть свой уникальный талант.

От режиссера до актера – дети смогут не только участвовать в создании театральных пьес, но и создавать образы кукол, шить костюмы, рисовать декорации, озвучивать и оживлять своих персонажей. Каждый сможет найти себе занятие по сердцу.

– Детям нужно не просто место, где они смогут творить, создавать сказку своими руками, но и возможность заявить о себе, своих возможностях, своих способностях, – убеждена Антонина Мисюкевич. – Мы сделаем все, чтобы детские спектакли смогли увидеть не только родители наших юных театральных актеров, но и жители нашего города.

Олег Олегович Жюгжда, главный режиссер ГУК "Гродненский областной театр кукол", заслуженный деятель искусств Республики Беларусь – удивительный творческий человек, который уже 20 лет видит детей-зрителей и детей-актеров.

– В профессиональном театре дети могут быть не только зрителями, но и творцами, – говорит Олег Олегович. – Когда ребенок приходит посмотреть спектакль, он готов не только сочувствовать, но и сопереживать. Дети ассоциируют себя с героями, которых видят на сцене, ставят себя на их место, и через живую эмоцию, живое общение они начинают лучше понимать себя и окружающий мир.

Дети, которые участвуют в постановке спектаклей, реализуют себя через театральное искусство, они творят театр. Для меня театр – это моделирование реальности, которая будет для меня гармоничной. Так и дети. Если ребенку изначально хочется реализовать себя в виде сотворения своей вселенной, он идет в это направление.

И, конечно, есть интерактивные спектакли, в которых дети, пришедшие на спектакль как зрители, незаметно для себя становятся непосредственными участниками. В этих спектаклях актеры общаются со зрителями напрямую, просят их совета, задают вопросы. Так дети включаются в спектакль и теряют понятие о реальности и нереальности мира, они верят в то, что происходит. И получается живое общение, живой отклик.

– Безусловно, театр меняет детей. Дети раскрываются, становятся более уверенными в себе. Ребенок понимает, что, оставаясь самим собой, на сцене он может быть совершенно разным, другим человеком. Он может проживать жизни, которые сам для себя придумает. Я видел, как ранее зажатые и боязливые дети менялись, раскрывались, становились уверенными, смелыми, любознательными. Самореализация – это великая вещь, – уверен Олег Олегович.

– Дети с особенностями развития, как и здоровые, постоянно посещают наш кукольный театр, специально оборудованный безбарьерной средой. Но за рубежом есть целые театральные труппы и детские коллективы, участники которых – дети с особенностями развития, с тяжелыми заболеваниями – благодаря педагогам, независимо от состояния здоровья, находят себя в театральной деятельности. Ведь особенному ребенку, как и здоровому, так же важно творить, реализовывать себя. За рубежом активно развивается такое направление терапии как кукольная терапия, – рассказывает Олег Олегович, – и это действительно помогает. Когда появляется определенный объект, а кукла – это всегда объект, который вбирает в себя эмоции и своего изготовителя, и того, для кого она предназначена, то ребенок может расположить куклу между собой и окружающим миром, и через нее общаться. Это приводит к очень положительным сдвигам. Кукла не несет в себе угрозу, она визуально не способна навредить, но может олицетворить "я" ребенка, компенсировать и заместить то, что для него болезненно, воплотить его желания и мечты. Ведь даже если ребенок не может ходить – его кукла может…

Любой ребенок, независимо от степени утраты здоровья, может найти себя в любительском театре, потому что все, на что он способен, и все, что ему нравится, обретет здесь свое уникальное место: будь то умение рисовать, читать стихи, шить, играть на сцене. В театральном искусстве каждый ребенок может заниматься тем, чем он может и хочет.

Руководить детской инклюзивной театральной студией будет Наталья Кирейчук – очень чуткий, внимательный и творческий человек, который найдет подход к любому ребенку.

– Детей по жизни можно только любить, – говорит Наталья. – Я занимаюсь творчеством с любовью к детям, ориентирую его на детское мировоззрение, стремлюсь сделать их мир ярче и красочнее, наполнить его сказкой.

– Я считаю, что самое важное – это установить контакт с ребенком, – говорит Наталья. – К любому ребенку независимо от состояния его здоровья, можно найти подход. И тогда ребенок начнет раскрываться изнутри. Я уверена, что состояние здоровья и особенности развития не должны мешать дружбе между взрослым и ребенком, ребенком и другими детьми.

Благодаря совместному творчеству дети будут не только творчески развиваться, но смогут более свободно общаться, научатся налаживать отношения с другими детьми и взрослыми, обретут уверенность в себе. Они смогут развить свой внутренний потенциал, обнаружить таланты, о которых даже сами не догадываются.

– Я хочу подарить детям радость, привнести в их жизнь сказку, – рассказывает Наталья. – Поэтому я назвала наш детский театр "Радуга". Мне хочется, чтобы, приходя в театр, каждый ребенок улыбался. Пусть радужный театр будет являться тем самым местом, где ребенок получает радость.

– Не получиться не может. Мы не всегда все умеем, не всегда получается сразу. Главное – пробовать, не сдаваться! Все преграды, которые могут случиться, можно преодолеть, главное – преодолевать их вместе!

Я считаю, что формат театра должен иметь широкий спектр. Ведь театр – это и актеры, и зрители, и режиссеры, и художники, и музыканты… И, конечно, театр не должен не ограничиваться разделением на актеров и зрителей. Ведь каждый зритель может быть и участником спектакля. Мы с радостью приглашаем к участию и родителей, ведь когда ребенок чувствует поддержку родных людей, ему часто более спокойно и комфортно.

Детям будет предоставлена живая сцена. Они должны понимать, что театр, который они представляют, – это полностью созданная ими сказка. Моя функция –помочь скоординировать их вместе, – рассказывает Наталья. – Дети – большие фантазеры и вундеркинды по своей природе, которые способны на собственные импровизации. Очень важно, чтобы они получили эту свободу творить, чтобы они понимали, что они создают театр самостоятельно. А я буду помогать и направлять, и, конечно, обучать.

Каждый ребенок сможет принять участие не только в создании театральных постановок, но и в других видах мастерства, таких как рисование, конструирование, шитье. В процессе работы театральной мастерской, дети не только учатся рисовать, шить, но и общаются между собой, сближаются с родителями, которые будут помогать им в процессе.

Первый спектакль, который я хотела бы поставить ко Дню матери, – "Мама для мамонтенка". Эта сказка у всех вызывает трогательные чувства. Хочется начать нашу театральную деятельность именно с нее, для того чтобы каждый ребенок, создавая эту сказку или видя ее на сцене, проникся еще раз чувством любви между матерью и ребенком, чувством, не имеющим границ. Герои этой сказки настолько добрые, детям будет легко сыграть эти роли.

Для занятий детского инклюзивного театра выделены два помещения: комната для театральной мастерской и зал, в котором будут проходить репетиции и выступления юных актеров инклюзивного театра.

Оба помещения нуждаются в ремонте, в оборудовании специализированной мебелью, закупке швейной и иной фурнитуры для пошива кукол и создания декораций.

– Сейчас самое важное – дать детям возможность начать заниматься, приходить в театральную студию, – рассказывают в Центре помощи "Вера". – Поэтому набор мы начнем уже в октябре, и с помощью неравнодушных людей и волонтеров вместе обустроим детский инклюзивный театр!

Вы можете помочь в создании инклюзивного детского кукольного театра, внеся целевое пожертвование на любой из благотворительных реквизитов с указанием назначения платежа театр, перейдя по ссылке https://c-vera.by/online-pomocsh/.

При содействии Центре помощи "Вера" подготовил Александр КАРАБЛИКОВ, БЕЛТА

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