Отказываться от белорусских продуктов при их популярности за рубежом нелогично - мнение

10 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Призыв отказаться от покупки отечественных продуктов выглядит алогичным на фоне их популярности за рубежом. Таким мнением в беседе с корреспондентом БЕЛТА поделилась генеральный директор ОАО "Управляющая компания холдинга "Гомельская мясо-молочная компания" Татьяна Сорокина.

Гендиректор подчеркнула: многие поколения белорусов выросли на полезных молочных и мясных продуктах. "Отечественная продукция качественная, натуральная, без ГМО. Сегодня в погоне за большими деньгами и новыми рынками сбыта многие зарубежные производители стали забывать о качестве. Все умеют делать красивую картинку, но лишь единицы способны наполнить ее содержанием. Белорусские бренды подделывают, удивляясь тому, как же нам удалось сохранить традиции и качество. В России и Украине создают магазины белорусских продуктов", - обратила внимание она.

По словам Татьяны Сорокиной, холдинг наладил экспорт в более чем 30 стран. "При этом сегодня самих белорусов призывают отказаться от лучшего. Для чего? В этом нет никакой логики", - уверена руководитель.

Она подчеркнула, что в мясо-молочной промышленности Гомельской области работают свыше 8 тыс. человек. "Отказ от покупки отечественных товаров ударит в первую очередь по ним - простым труженикам, простым белорусам. Все эти люди в один момент могут лишиться работы. Нечем будет кормить семью. Большинство из них не сможет переучиться, чтобы уйти в IT, дизайн и таргетинг. И должны ли?" - задала вопрос гендиректор.

Руководитель обратила внимание: для многих труд на предприятиях стал тем, что наполняет их жизнь. "Они каждый день стараются работать на совесть, чтобы все белорусы были накормлены и могли гордиться мясо-молочной промышленностью. Наши труженики делают великое дело. А для этого нужно любить то, что делаешь", - убеждена Татьяна Сорокина.

По ее мнению, чтобы население понимало последствия разных призывов, очень важно развивать экономическую грамотность: "Темой обсуждения должны стать те самые "скучные" экономические вопросы, которые мы обычно пролистываем в ленте новостей".

Татьяна Сорокина призвала всех к пониманию, конструктивному, вдумчивому диалогу без злости, обид и бездумных подстрекательств.-0-