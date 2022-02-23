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23 февраля 2022, 20:12

Откуда на самом деле очереди на границе? Рассказывает глава Государственного таможенного комитета

Фото ГПК
Фото ГПК

Ситуация с пересечением границы Беларуси со странами Евросоюза для перевозчиков порой становится критической. Водители-дальнобойщики простаивают в многокилометровых очередях перед пунктами пропуска на границе, где в пиковые моменты количество фур исчисляется тысячами. В таких пробках приходится проводить по несколько суток, что приводит к существенным нагрузкам на водителей фур, а также финансовым убыткам грузоперевозчиков и организаций. О сложной ситуации на границе и принимаемых мерах по решению проблемы в интервью корреспонденту БЕЛТА рассказал председатель Государственного таможенного комитета Владимир Орловский.

- Владимир Николаевич, в последние месяцы практически каждый день поступает информация о скоплении грузовиков на границе Беларуси с ЕС. При этом очереди становятся все длиннее, а количество простаивающих фур уже исчисляется тысячами. В чем, на ваш взгляд, причина такой ситуации?

- Сегодня выезда из Республики Беларусь ожидает порядка 5 тыс. грузовых автомобилей, отсутствуют очереди только на украинском направлении.

Основная причина их возникновения - закрытие 3 из 5 пунктов пропуска на участке границы с Европейским союзом, через которые могут следовать грузовые автомобили.

Так, польская сторона с апреля 2020 года инициативно закрыла пункты пропуска "Словатыче" (с белорусской стороны - "Домачево") и "Половцы" (с белорусской стороны - "Песчатка"), ссылаясь на пандемию COVID-19.

Закрытие в ноябре 2021 года пункта пропуска "Кузница Белостокская" (сопредельный с белорусским - "Брузги", второй по пропускной способности в стране - 1,5 тыс. грузовых автомобилей в сутки в обоих направлениях) польская сторона обосновывает "миграционным кризисом".

В этой связи 2 оставшихся пункта пропуска ("Козловичи" и "Берестовица") не могут обеспечить оперативный проезд имеющегося потока транспортных средств, следующих через белорусско-польский участок границы.

Но мы готовы оформлять в них больше транспортных средств, даже на 15 -20%. Однако польская сторона не обеспечивает прием и подачу грузовых транспортных средств даже в соответствии с нашим двусторонним соглашением.

- Какие меры в данной ситуации предпринимает белорусская сторона?

- ГТК трижды за последние три месяца обращался к руководителю Национальной администрации доходов Министерства финансов Республики Польша с предложением об увеличении количества оформляемых польской таможенной службой транспортных средств, а также об открытии движения для грузовых транспортных средств через пункты пропуска "Половцы-Песчатка" и "Словатыче-Домачево".

Однако соответствующих решений польской стороной на предложения ГТК принято не было, количество подаваемых и принимаемых транспортных средств не изменилось, а в отдельные дни стало меньше. К примеру, 20 и 21 февраля от пропускной способности польских пунктов пропуска проследовало только порядка 60% грузовых автомобилей.

Проведенные с участием представителей белорусского МИД консультации с польской стороной по обеспечению надлежащего приема и подачи транспортных средств также не имели успеха.

Особенно непонятно, почему после фактически прекращения потока физических лиц через границу в связи с пандемией коронавируса не направить сотрудников для оформления грузовых транспортных средств и благодаря этому не просто выполнять нормы по пропуску транспортных средств, но и оформлять больше.

- Скопление грузовиков наблюдается и на границе с Литвой и Латвией. Есть ли взаимодействие с нашими соседями в решении проблемы?

- На литовском направлении также сложилась критическая ситуация с очередями. Одна из основных причин - проводимая литовской стороной реконструкция пункта пропуска "Мядининкай" (с белорусской стороны - "Каменный Лог"), в связи с чем его пропускная способность снизилась более чем в 2 раза. Если до реконструкции литовская сторона принимала порядка 500 автомобилей в сутки, то после начала реконструкции - порядка 300, а в настоящее время и вовсе не более 200.

Мы в отличие от наших коллег, пытаемся минимизировать влияние проводимой реконструкции на пропускную способность пунктов пропуска на литовском направлении. Именно по инициативе белорусской стороны с апреля 2021 года была организована возможность пересечения таможенной границы ЕАЭС порожними грузовыми автомобилями через пункт пропуска "Видзы". Порядка 150 таких автомобилей сейчас оформляется в данном пункте пропуска в сутки, что позволяет им не ожидать в очередях.

Ситуацию с очередями усугубило проводимое с 7 по 16 февраля 2022 года обновление таможенных систем литовской стороной, в ходе которого литовская таможня проводила оформление грузов без использования информационных систем, в ручном режиме.

Кроме этого периодически имеют место и другие сбои в работе программных продуктов контрольных служб Литовской Республики (с начала текущего года произошло уже 17 таких случаев), в результате которых оформление товаров полностью не осуществлялось, либо происходило крайне медленно.

Как результат, литовская сторона не выполняет подписанные договоренности между нами по количеству пропускаемых транспортных средств. В январе-феврале от пропускной способности литовских пунктов пропуска следовало в среднем от 37% до 85% грузовых автомобилей.

На наши официальные и неофициальные обращения мы получаем лишь формальные ответы.

ГТК направил приглашение руководителю таможенной службы Литвы о встрече в любом пункте пропуска на белорусско-литовской границе для выработки согласованных мер по решению сложившейся ситуации. Ведь мы понимаем, что ситуация требует быстрого реагирования, а не формальной переписки.

А буквально на прошлой неделе аналогичная ситуация с очередями сложилась на латвийском направлении, в том числе в связи со сбоями программного обеспечения таможенных органов Латвийской Республики. Так, в период сбоев их программных продуктов они принимали только порядка 65% грузовиков от общей пропускной способности латвийских пунктов пропуска.

Если подвести итог в целом по ситуации на всей границе, то после прохождения контрольных служб на белорусской стороне перевозчикам приходится еще ожидать въезда в Литву и Польшу - более 4 часов, а в Латвию - порядка 2,5 часов.

- В первую очередь из-за ситуации с пересечением границы страдают перевозчики. Как, на ваш взгляд, в дальнейшем можно решить эту проблему и какие действия в этом плане будет предпринимать Беларусь?

- Так как сопредельная сторона мер по сокращению очередей пока не принимает, то в начале 2021 года ускоренными темпами приступили к мероприятиям по развитию системы площадок "электронной очереди", которые создают нормальные условия ожидания пересечения границы для водителей.

Начали функционировать зоны ожидания перед пунктом пропуска "Каменный Лог" - с 1 июня 2021 года, а с 20 октября - перед пунктом пропуска "Бенякони".

Таким образом, сейчас система электронной очереди работает в 7 пунктах пропуска - 2 на белорусско-польской границе - "Брузги" и "Брест", 2 на белорусско-латвийской - "Григоровщина" и "Урбаны", 3 на белорусско-литовской - "Котловка", "Каменный Лог", "Бенякони".

В этом году запланировано строительство зон ожидания с внедрением системы электронной очереди перед пунктами пропуска "Берестовица" (белорусско-польская граница) и "Привалка" (белорусско-литовская граница).

Резюмируя все вышесказанное: очереди на границе Республики Беларусь с Европейским союзом связаны с закрытием пунктов пропуска, реконструкцией литовского пункта пропуска "Мядининкай" и невыполнением контрольными службами сопредельных государств взятых на себя обязательств по количеству пропускаемых транспортных средств. А также отсутствием желания вести с нами конструктивный диалог, хотя, по сути, проблема очередей на границе сказывается на перевозчиках в том числе их стран, ведь именно они несут финансовые и временные затраты. Мы же заинтересованы в укреплении экономики и поддержке наших субъектов хозяйствования и со своей стороны делаем все возможное.-0-

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