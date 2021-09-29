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29 сентября 2021, 17:31

Отопление включили почти во всех домах, но не везде тепло. Что делать, если батареи не греют?

Новости темы "Отопительный сезон"
В Беларуси отопление включено в 97% жилых домов
В Гомельской области начнут включать отопление в жилфонде

Пришедшие раньше срока холода вынудили коммунальников включить централизованное отопление в домах белорусов уже в третьей декаде сентября. Как и в предыдущие годы, этот процесс не прошел гладко.

Из разных уголков страны прилетали гневные сообщения: мол, о включении отчитались, но в квартирах по-прежнему холодно. Узнали, что нужно делать, если батареи не греют, а также в каких случаях стоимость услуги можно пересчитать.

Отопление дали, а радиаторы холодные

В подобной ситуации оказалась пенсионерка Елена Дешкович из Бреста. В городе отопление пообещали включить еще 23 сентября. Однако теплеть радиаторы начали только 24-го.

- На улице было холодно, около 7 градусов, в квартире наш домашний градусник показывал около 17. Спать приходилось под двумя одеялами, - говорит женщина.

Чтобы дозвониться в службу 115, Елене Дешкович потребовалось 25 минут. Но помочь диспетчеры не смогли: на время пуска отопления они принимали только аварийные звонки.

- По крайней мере, так мне объяснила девушка на том конце провода. Кроме прочего, она посоветовала немного подождать. Мол, уже скоро тепло поступит во все квартиры. В конечном итоге оно так и получилось. Но горячими радиаторы стали только 25-го. Еще сутки квартира прогревалась, и только потом в ней стало комфортно находиться.

Елена Дешкович задается вопросом: почему в местных СМИ было указано 23-е число, а нормальная температура в батареях установилась только через два дня после этой даты?

- Понимаю, что сделать все одновременно у коммунальников не получится. Однако тогда зачем говорить, что тепло поступит именно в указанный день? Можно ведь сказать по факту: отопление включили. Тогда и вопросов у людей будет гораздо меньше, - считает брестчанка.

Когда батареи не греют

Такое случается, особенно в первые дни включения отопления. Все дело в том, что в системе могут образовываться так называемые воздушные пробки, которые и мешают проходу теплоносителя. Чтобы решить проблему, обратитесь в обслуживающую организацию по короткому телефону 115 или в ЖЭУ. Специалисты в подвальном помещении проверят стояк. Если он холодный или едва теплый, система завоздушена. При этом пробка может находиться в разных местах. Если дело непосредственно в стояке, достаточно повернуть кран-воздушник. Иногда случается, что воздух скопился в батарее, а жильцов в квартире нет. В этом случае придется ждать дольше.

Что еще влияет на температуру в помещении

Даже при горячих батареях в квартире может быть прохладно. В первую очередь снижению температуры способствуют ваши окна. Если рамы деревянные, заклейте их или уложите уплотнители. Проблемы могут возникнуть, даже если окна пластиковые. При их установке часто увеличивается ширина подоконника, которая может частично закрыть радиатор. Тепло начинает неправильно циркулировать по помещению и "упираться" в подоконник. По этой же причине батареи не стоит заграждать мебелью или бытовыми приборами.

Отопление в квартирах включают, когда среднесуточная температура на улице в течение пяти суток не превышает 8 градусов тепла, а обогрев в детских садиках, школах, медучреждениях ­- когда этот показатель не выше 10 градусов. В последнюю очередь подключаются общественные, административные и промышленные организации.

Как сделать перерасчет

Стоимость услуги по отоплению можно пересчитать. Сделать это вы вправе, не только когда в квартире слишком холодно (ниже 18 градусов), но и, наоборот, чересчур жарко (выше 24 градусов). Но помните: перерасчет можно требовать, когда температура ниже или выше допустимого предела не менее суток.

Для начала измерьте температуру самостоятельно с помощью обычного или электронного термометра. Перед этим проветрите помещение, отключите сторонние отопительные приборы. Температуру определяйте в нескольких точках комнаты. Слишком холодно? Обратитесь в вашу организацию ЖКХ устно или письменно. Также можно позвонить в службу 115. После в оговоренное время вас обязан навестить работник ЖЭСа, который обследует батареи и помещение и установит причину недостаточного отопления. Специалист проводит замер, затем составляет акт, согласно которому и проходит перерасчет по специальной формуле - на каждый недополученный градус. Впрочем, о серьезных суммах речь не идет. Особенно если недостаточная температура держалась всего несколько дней.

Министерство ЖКХ: в Беларуси отопление включено в 97% жилых домов

Речь идет о жилом фонде, который запитывается теплом от котельных. В связи с устойчивым похолоданием всеми облисполкомами и Мингорисполкомом согласовано начало отопительного сезона. К 28 сентября по стране подключили около 97% жилых домов. В Минске и Могилевской области, например, отопление включено уже в полном объеме, не считая административных зданий. В других регионах показатель немного меньше, но также стремится к максимуму.

- В основном сегодня наши усилия направлены на наладку и регулировку систем отопления. Однако существует ряд проблем технического характера, которые мешают прийти теплу в дом, - например, завоздушивание систем отопления. Для их устранения необходимо определенное время, чтобы обойти большое количество домов. На сегодняшний день работники эксплуатирующих организаций жилищно-коммунального хозяйства оперативно устраняют возникшие проблемы, - отметили в ведомстве.

Отопление могут включить в режим протапливания. Такое решение коммунальники принимают, когда температура воздуха на улице повысится. Например, до 15 или 20 градусов тепла. В таком случае полностью отопление отключать не будут, а лишь уменьшат температуру подаваемого носителя.

Лайфхак от газеты "7 дней"

Следить за качеством оказания услуг несложно. Если у вас есть смартфон, установите Тelegram (@bel115robot) или Viber (115belbot) бот "Моя Республика". Указав свой город или другой населенный пункт, а также адрес, вы сможете получать информацию о подаче или отключении отопления. Бот будет оповещать и о других коммунальных нюансах. Например, отключении воды, замене лифта или отсутствии электричества.

Те же манипуляции можно провести и на сайте 115.бел или позвонив по такому же короткому номеру.

Александр НОВОХРОСТ,

газета "7 Дней".-0-

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