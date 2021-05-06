Отраслевой профсоюз медиков оценил запасы средств защиты в медучреждениях

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский профсоюз работников здравоохранения провел мониторинг обеспеченности средствами индивидуальной защиты организаций здравоохранения во всех регионах страны, сообщили БЕЛТА в профсоюзе.

"По состоянию на 6 мая во всех организациях здравоохранения насчитывается около 17 млн медицинских одноразовых масок, около 190 тыс. защитных очков и более 1,4 млн респираторов, свыше 16,1 млн медицинских перчаток, 900 тыс. противоэпидемических костюмов. При этом запас дезинфицирующих и антисептических средств позволяет в среднем в течение двух месяцев защищать работников от COVID-19", - проинформировали в профсоюзе.

По информации технических инспекторов труда, в организациях Гомельской и Могилевской областей по сравнению с предыдущим месяцем запас медицинских перчаток и бахил увеличился более чем на 20% и в среднем на 9% - санитарной одежды.

В профсоюзе также отметили, что на горячую линию Республиканского комитета профсоюза звонков о каких-либо проблемах с обеспеченностью медработников СИЗами не поступало.-0-