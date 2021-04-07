Отраслевой профсоюз окажет материальную поддержку работникам РНПЦ онкологии и медрадиологии

7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский профсоюз работников здравоохранения окажет материальную поддержку работникам Республиканского научно-практического центра онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н.Александрова, сообщили БЕЛТА в профсоюзе.
Финансовые средства, а это Br35 тыс., будут направлены на оказание матпомощи работникам центра - членам профсоюза, перенесшим заболевание COVID-19.
Соответствующее решение принято на заседании президиума Белорусского профсоюза работников здравоохранения в ответ на обращение первичной профсоюзной организации РНПЦ в отраслевой профсоюз.
Профсоюзная первичка центра, согласно принятому ППО постановлению, с конца мая 2020 года оказывает материальную поддержку всем сотрудникам - членам профсоюза, которые оказывают медицинскую помощь пациентам с заболеванием COVID-19 и сами перенесли коронавирусную инфекцию. Однако произошедший в ноябре - декабре прошлого года скачок заболеваемости среди сотрудников РНПЦ и, соответственно, большее в этой связи количество поданных заявлений на оказание матпомощи замедлили этот процесс.
Финансовая помощь Белорусского профсоюза работников здравоохранения поможет ППО РНПЦ ОМР имени Н.Н.Александрова поддержать членов отраслевого профсоюза и выполнить профсоюзные обязательства.-0-