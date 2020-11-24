Отраслевой профсоюз за январь-сентябрь провел в медучреждениях 50 проверок и 296 мониторингов

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Техническая инспекция труда Белорусского профсоюза работников здравоохранения (БПРЗ) за девять месяцев провела 50 проверок и 296 мониторингов охраны труда, сообщили БЕЛТА в отраслевом профсоюзе.

Общественный контроль за соблюдением законодательства об охране труда проходил на рабочих местах в соответствии с планом работы БПРЗ на 2020 год. Мониторинги проводились в медучреждениях и организациях независимо от их формы собственности и членства в профсоюзе во взаимодействии с профсоюзными организациями, общественными инспекторами по охране труда и нанимателями.

В течение трех кварталов нанимателям были выданы 43 представления и 236 рекомендаций на устранение 1796 нарушений, оформлены 63 справки, была приостановлена работа 16 единиц оборудования, использование которого угрожало жизни и здоровью сотрудников. Технические инспекторы труда рассмотрели 325 обращений работников организаций системы Минздрава, в том числе 16 письменных.

Больше всего проверок проведено в Витебской областной организации профсоюза. Здесь во время 60 проверок и мониторингов было выявлено 297 нарушений.

Кроме того, в результате проведенной технической инспекцией труда профилактики производственного травматизма значительно снизилось количество потерпевших в результате несчастных случаев на производстве. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года общий уровень производственного травматизма в организациях Минздрава за январь - сентябрь снизился на 23,4%, смертельных случаев не зафиксировано.

"Основными причинами производственных травм стали личная неосторожность потерпевшего, нарушение правил дорожного движения и нарушение потерпевшими требований локальных правовых актов по охране труда", - отметили в профсоюзе.

Травматизм работников в некоторых случаях связан с причинами, не зависящими непосредственно от состояния охраны труда в организациях. За этот период из-за противоправных действий третьих лиц травмы получили два работника здравоохранения, один из них - тяжелую.

С учетом эпидситуации профессиональный характер заболевания установлен у ряда работников. В связи с этим техническая инспекция труда БПРЗ отмечает важность и своевременность обеспечения медработников средствами индивидуальной защиты. Отраслевой профсоюз, к слову, помогает нанимателям с приобретением СИЗов для работников здравоохранения. Кроме того, с апреля по октябрь БПРЗ было выделено более Br2,2 млн на приобретение организациям здравоохранения дезинфицирующих средств и на другие цели.-0-