Отслужившим в армии планируют предоставить дополнительные льготы

22 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Военнослужащим и прошедшим срочную службу планируют предоставить дополнительные льготы. Об этом сообщил сегодня министр обороны Беларуси Виктор Хренин на семинаре для руководителей СМИ, передает корреспондент БЕЛТА.

"Дальнейшую реализацию мер по повышению в обществе престижа военной службы мы планируем осуществить с акцентом на предоставление военнослужащим и гражданам, прошедшим срочную службу, социально-значимых гарантий и льгот в сфере образования, жилищного и медицинского обслуживания", - сказал Виктор Хренин.

Он обратил внимание на реализацию ряда предложений Минобороны, касающихся повышения мотивации для прохождения срочной службы. Например, с этого года молодые люди после армии в течение трех месяцев могут вернуться на работу к тому же нанимателю, вне зависимости от формы собственности. Ранее такое право распространялось только на работников госпредприятий. Кроме того, введено основание для увольнения сотрудника в связи с добровольным поступлением на военную службу по контракту. Прошедшие срочную службу получили возможность засчитать этот период в страховой стаж, необходимый для определения права на трудовую пенсию.

Молодые люди на льготных условиях смогут продолжить образование после армии. Призывники получили дополнительные привилегии для подготовки к поступлению в учебные заведения. Бывшие солдаты имеют первоочередное право на получение места в студенческом общежитии. На распределении им предоставляется преимущество выбора работы по специальности.-0-

Центр тактической медицины планируется создать в БГМУ "Это позволит нам организовать сертифицированную подготовку специалистов со знанием порядка оказания первой медицинской помощи в особых условиях", - отметил министр обороны Виктор Хренин.

Минобороны продолжит оснащение авиации истребителями Су-30 СМ и вертолетами Ми-35 Министр обороны Беларуси Виктор Хренин подчеркнул, что в Вооруженных Силах уделяют серьезное внимание модернизации и поступлению новых комплексов и систем вооружения, военной и специальной техники.