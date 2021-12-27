27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оттепель ожидается в Беларуси на Новый год, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"Последняя неделя уходящего года стартовала умеренно морозной погодой. Истекшей ночью температура воздуха была минус 6-11, по востоку страны при длительных прояснениях воздух охлаждался до 12-16 градусов. Такой температурный фон на 2-6 градусов ниже климатической нормы. Повсеместно земля укрыта снегом. По последним данным, высота снежного покрова составляет 2-9 см, по северу местами 10-15 см", - рассказали в Белгидромете.

Сегодня днем погодные условия в Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления. Будет преимущественно без осадков, лишь по северу, где скажется влияние неустойчивых воздушных масс, пройдет небольшой снег. Ветер прогнозируется юго-западный слабый. Температура воздуха составит 3-8 градусов мороза.

Во вторник, 28 декабря, изменений в синоптической ситуации не ожидается. Под защитой области повышенного атмосферного давления на большей части территории страны обойдется без осадков, лишь ночью в отдельных районах по северу возможен небольшой снег. Ночью и утром местами по стране ожидается туман. На отдельных участках дорог возможна гололедица. Ветер прогнозируется юго-восточный слабый. Температура воздуха ночью составит 9-15 градусов мороза, при прояснениях - минус 16-17. Днем будет 4-10 градусов ниже нуля.

В среду, 29 декабря, в основном сохранится влияние области повышенного атмосферного давления. Во многих регионах обойдется без осадков, лишь ночью по юго-востоку, а днем по юго-западу страны, где погоду будут определять малоактивные фронтальные разделы, пройдет кратковременный снег. На отдельных участках дорог возможна гололедица. Ветер прогнозируется юго-восточный, восточный порывистый. Температура воздуха ночью составит 8-13 градусов мороза, при прояснениях - минус 14-17. Днем будет 2-9 градусов ниже нуля.

С четверга, 30 декабря, в формирование погоды в большинстве государств Европы, в том числе и в Беларуси, включатся атлантические циклоны. Установится западно-восточный перенос воздушных масс, морозы будут отступать, на континент устремится теплый океанический воздух. Ночью по юго-западу, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные осадки (снег, мокрый снег, днем по юго-западу с дождем). В отдельных районах возможен слабый туман, гололед, на дорогах гололедица. Ветер прогнозируется юго-восточный, южный умеренный. Температура воздуха ночью составит 8-13 градусов мороза, по северо-востоку при прояснениях - минус 14-17, днем - 1-8 градусов ниже нуля. По юго-западу ночью будет 5-7 градусов мороза, днем - от нуля до плюс 2.

По прогнозам синоптиков, финал года ознаменуется повсеместно смягчением морозов и установлением оттепельной погоды. Показания термометров не только вернутся в климатическое русло, но и существенно превысят многолетнюю норму. В пятницу, 31 декабря, будет преобладать облачная погода. На большей части территории страны пройдут осадки (снег, мокрый снег, днем по западу с дождем). Местами ожидается туман, гололед, на дорогах гололедица. Ветер прогнозируется южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью составит 1-8 градусов мороза, по северо-востоку при прояснениях - до минус 10, в юго-западных районах - от нуля до плюс 2. Днем будет от минус 2 до плюс 5.

В субботу, 1 января, есть большая вероятность, что во многих регионах страны мокрый снег сменится дождем. Местами будут клубиться туманы, в отдельных районах сохранится гололед и скользкие дороги. Ветер прогнозируется юго-западный, днем с переходом на северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью составит от минус 3 до плюс 4, днем - от минус 1 до плюс 6.

"Такая погода на Новый год не редкость в Беларуси. С зонтиками отмечали этот праздник и в прошлом году", - отметили в Белгидромете. -0-

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