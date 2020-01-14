Ожидаемое похолодание не опасно для озимых - Белгидромет

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ожидаемое похолодание не опасно для озимых, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
"Незначительное понижение температурного режима, ожидаемое в конце декады, опасности зимующим культурам не представляет. Агрометеорологические условия для озимых посевов останутся удовлетворительными", - сообщили агрометеорологи.
В Белгидромете отметили, что в первой половине зимовки из-за преобладания оттепельной погоды озимые культуры не смогли обрести состояния глубокого физиологического покоя и утратили закалку. При этом низких температур, опасных для озимых культур, не наблюдалось.
По последним данным, на большей территории Беларуси на полях снежный покров отсутствует. Почва остается по-прежнему талая или отмечается небольшое подмерзание верхнего слоя.-0-