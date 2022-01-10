Ожидание новостей и надежды: как проходит 64-й день беженцев на границе

10 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Обстановка в пункте размещения беженцев на границе остается спокойной и контролируемой. Люди обеспечены питанием и всем необходимым, в том числе работает полевая баня, продолжается дежурство медиков, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня идет 64-й день для беженцев на границе. Они продолжают находиться в пункте размещения в транспортно-логистическом центре неподалеку от белорусско-польской границы. Сейчас здесь около 500 человек, среди них женщины и дети.

Очередной день здесь проходит спокойно. По словам дежурящих здесь круглосуточно спасателей, каких-то эксцессов и серьезных ЧП не фиксируется. Выработан уже и своеобразный распорядок дня. Утром и в обед организовано горячее питание, также беженцам выдают продуктовые наборы, по необходимости выдаются санитарно-гигиенические принадлежности, теплые вещи. На складах создан запас продуктов. К слову, продолжает ежедневно работать рядом с пунктом размещения беженцев и автолавка. Рядом - полевая кухня, где всегда есть кипяток.

Продолжают дежурить рядом с ТЛЦ и медики. Обращений по сравнению с первыми днями нахождения беженцев относительно немного. Чаще всего люди жалуются на простудные заболевания. Медикаментов для оказания им помощи достаточно.

Большое внимание уделяется гигиене беженцев. В будни рядом с ТЛЦ работает развернутая военными полевая баня. В бане также организована выдача всех необходимых для мытья принадлежностей. Сегодня здесь мужской день. За день баня может принять несколько сотен человек.

Ранее рядом с ТЛЦ был развернут мобильный образовательный центр. В нем организованы занятия для детей беженцев. В первую очередь упор сделан на организацию досуга, а также психологическую помощь. Заниматься детям нравится. Работают с ними волонтеры из числа самих беженцев, а также преподаватели из Гродно.

"Мы благодарны белорусской стороне за помощь. Без всего этого нам было бы очень и очень сложно. Но все же мы не хотим задерживаться здесь. Мы не теряем надежды попасть в Германию или другие страны Евросоюза. Большинству из нас просто некуда возвращаться, нет дома, нет работы на родине", - рассказывает один из беженцев. Он отмечает, что самое ценное сегодня для беженцев - информация. Люди надеются, что про их ситуацию вспомнят на западе.

К слову, продолжают работать в ТЛЦ и представители международной организации по миграции. Беженцам предлагают вернуться домой по программе МОМ по добровольному возвращению на родину. Соответствующие заявки сегодня заполнили 13 человек. Большинство продолжает надеться на то, что их примут в ЕС.-0-

Фото Леонида Щеглова