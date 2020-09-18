Пакетный принцип предоставления услуг планируют реализовать через службу "Одно окно"

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство юстиции планирует реализовать пакетный принцип осуществления административных процедур через службу "Одно окно", сообщила журналистам заместитель министра юстиции Наталья Филиппова, передает корреспондент БЕЛТА.

Например, с рождением в семье третьего или четвертого ребенка нужно решить ряд вопросов, в том числе зарегистрировать его по месту жительства, поставить на учет в детское дошкольное учреждение, оформить удостоверение многодетной семьи или внести туда изменения, если речь идет о рождении четвертого-пятого ребенка. Планируется, что, подав одно заявление, можно будет обратиться за осуществлением всех этих процедур.

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