Палата представителей поддержала поправки в законы по вопросам адвокатской деятельности

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депутаты на заседании пятой сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси седьмого созыва приняли в первом чтении законопроект "Об изменении законов по вопросам адвокатской деятельности", передает корреспондент БЕЛТА.

Законопроектом предлагается внести изменения в закон "Об адвокатуре и адвокатской деятельности в Республике Беларусь", обусловленные необходимостью совершенствования отдельных его норм с учетом практики применения, а также в Гражданский процессуальный и Хозяйственный процессуальный кодексы Беларуси.

Предусматривается совершенствование условий, при соблюдении которых можно осуществлять адвокатскую деятельность. При этом исключается требование об обязательном наличии у лица, намеревающегося стать адвокатом, трехлетнего стажа работы по специальности; дифференцируются сроки прохождения стажировки претендентом в зависимости от наличия у него стажа работы (службы) по специальности; устанавливается предельный шестимесячный срок подачи претендентом, прошедшим стажировку, заявления о допуске к сдаче квалификационного экзамена с целью получения лицензии на адвокатскую деятельность. Претендента, не подавшего в указанный срок заявления, предлагается считать не прошедшим стажировку.

Вводится упрощенный порядок стажировки и сдачи квалификационного экзамена претендентов из числа бывших судей, прокуроров и других работников правоохранительных органов, то есть тех, кто уже имеет опыт юридической работы, кандидатуры которых представлены руководителями соответствующих ведомств. Закрепляется требование о том, что адвокаты вправе приступить к деятельности только после присяги. Для определения возможности выполнения адвокатом своих профессиональных обязанностей предлагается проводить очередные и внеочередные аттестации.

"Проводимый Министерством юстиции анализ обращений граждан показывает, что заявители зачастую обращаются с жалобами на некачественное оказание юридической помощи и высокую ее стоимость, а также неиспользование адвокатами всех предусмотренных законом средств и способов защиты, нарушение ими норм процессуального законодательства, правил профессиональной этики адвоката и иных актов законодательства. Видится оправданным, чтобы стоимость юридической помощи адвоката зависела от сложности дела, объема выполняемых действий, а также качества этой юридической помощи. При этом контроль за этим соотношением возлагается на совет Белорусской республиканской коллегии адвокатов", - рассказал министр юстиции Олег Слижевский, представляя законопроект.

Документом предусматривается совершенствование организации работы адвокатов. При этом предлагается упразднить деятельность адвокатов в составе адвокатских бюро и индивидуально.

Единственной организационной формой будут юридические консультации. Предлагаемый подход позволит обеспечить равные условия деятельности для всех адвокатов, укрепление единого статуса адвоката, а также оказание на должном уровне юридической помощи. Закрепляется возможность перехода адвокатов, работающих индивидуально или в бюро, в юридические консультации для продолжения своей деятельности.

"В законопроекте есть три принципиальных положения, которые касаются вообще развития института белорусской адвокатуры, - рассказал заместитель председателя Постоянной комиссии по законодательству Палаты представителей Алексей Егоров. - Во-первых, изменяется содержание отдельных принципов деятельности адвокатуры. Речь идет, в частности, о принципе адвокатского самоуправления, поскольку происходит перераспределение полномочий между органами адвокатского самоуправления и Министерством юстиции. Второй аспект касается организации деятельности адвокатуры. То есть в законопроекте мы ведем речь о том, что это будут только юридические консультации. Возможно, эта структура себя оправдает. И третий аспект - это расширение сферы так называемых бесплатных юридических услуг. Это значит оказание услуг за счет средств коллегии адвокатов. Вот эти три концептуальных положения, если будут приняты, будут изменять или определять развитие адвокатуры в Беларуси".-0-