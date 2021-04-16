Палата представителей поддержала поправки в законы по вопросам обеспечения нацбезопасности

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депутаты на заседании пятой сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси седьмого созыва приняли во втором чтении законопроект "Об изменении законов по вопросам обеспечения национальной безопасности Республики Беларусь", передает корреспондент БЕЛТА.

Законопроект был принят в первом чтении 2 апреля. "Он направлен на совершенствование с учетом практики применения действующего законодательства правовых и организационных основ деятельности органов внутренних дел, условий и пределов применения физической силы, специальных средств, боевой и специальной техники, применения и использования оружия военнослужащими внутренних войск, сотрудниками органов пограничной службы, органов государственной охраны и органов государственной безопасности", - рассказал член Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Иван Мамайко, представляя законопроект.

В частности, законопроектом предлагается отнести органы внутренних дел к военизированным организациям, закрепить основания и пределы ограничения открытости (гласности) реализации функций органов внутренних дел, создать подразделения по противодействию киберпреступности и межтерриториальные подразделения по гражданству и миграции, усовершенствовать основания и порядок применения специальных средств, боевой и специальной техники, использования оружия.

Кроме того, предлагается наделить органы внутренних дел правами на безвозмездное получение без письменного согласия физических лиц сведений из информационных систем, в том числе содержащих персональные данные, проверки у граждан документов, необходимых для проверки соблюдения ими правил, надзор и контроль за выполнением которых возложены на органы внутренних дел, а также на проведение личного досмотра (вместо личного обыска) задержанного лица и досмотра находящихся при нем вещей и транспортных средств, на осуществление звуко- и видеозаписи окружающей обстановки, в том числе граждан, при исполнении служебных обязанностей.

При подготовке законопроекта к рассмотрению во втором чтении конкретизировано его название (в первом чтении принят с названием "Об изменении законов").-0-