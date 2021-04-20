Палаточный спортивный лагерь "Патриот" для подростков будет работать в 4 смены - по 50 ребят в каждой

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Городской палаточный лагерь "Патриот" в этом году будет работать в четыре смены - по 50 ребят в каждой. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель начальника отдела профилактики управления охраны и профилактики милиции общественной безопасности ГУВД Мингорисполкома Дмитрий Мележко на пресс-конференции "Открытие паркового сезона - 2021. Досуг детей и взрослых в весенне-летний период и их безопасность", передает корреспондент БЕЛТА.

"Планируется открытие городского палаточного лагеря военно-спортивного профиля "Патриот" - для несовершеннолетних, с которыми проводится индивидуальная профилактическая работа, и детей в социально опасном положении. Он будет функционировать 4 смены, в каждой смене по 50 несовершеннолетних, в том числе с привлечением военнослужащих и инспекций по делам несовершеннолетних", - рассказал Дмитрий Мележко.

В августе для такой категории подростков ГУВД совместно с городской администрацией, комитетом по образованию проведет акцию "Лето - пора активная". Ребята посетят объекты социально-культурной сферы.

Также в каждом районе за детскими оздоровительными лагерями будут закреплены как начальники ИДН, так и ответственные сотрудники. В таких лагерях будут организованы еженедельные мероприятия: спортивные, экскурсии, посещение знаковых мест Минска - чтобы разнообразить отдых детей и занять их полезной деятельностью.

В целом летняя занятость детей и подростков традиционно обеспечена в том числе в рамках республиканской межведомственной программы "Забота" - она проходит с 1 мая до 1 октября.

Дмитрий Мележко обратился к родителям маленьких детей с просьбой быть особенно внимательными в летний период - опасностей становится больше: открытые окна, водоемы и прочие места, на которых, увы, все еще происходят несчастные случаи. И напомнил о необходимости обязательного сопровождения несовершеннолетних (до 16 лет) взрослыми с 22.00 до 6.00.-0-