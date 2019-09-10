Памятник отряду воевавших в Сопротивлении советских девушек могут установить во французском Тиле

10 сентября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Памятник женскому отряду советских девушек "Родина", воевавшему в годы Второй мировой войны в Движении Сопротивления во Франции, может быть установлен в Тиле. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в посольстве Беларуси в Париже.

Посол Беларуси во Франции Игорь Фисенко 9 сентября посетил этот город для участия в праздновании 75-летия освобождения города и региона от немецко-фашистских захватчиков, значительную роль в котором сыграл единственный женский отряд французского Сопротивления "Родина". В 1944 году 37 советских девушек из Беларуси, России и Украины, занимавшихся подпольной деятельностью на оккупированных немцами территориях, стали узницами концлагеря Эрувиль и на протяжении нескольких месяцев работали в шахтах Тиля. 8 мая 1944 года 63 заключенных, 37 из которых были женщины, смогли сбежать и присоединиться к отряду Сопротивления, базировавшемуся в Аргоннских лесах. Там девушки создали свой собственный партизанский отряд, который они назвали "Родина". Этот отряд стал единственным женским в Движении Сопротивления во Франции.

Игорь Фисенко принял участие в торжественных мероприятиях и возложил цветы у крипты в память жертв концентрационного лагеря в Тиле, а также у входа в шахты, где многие пленные погибли во время обвала. Он отметил подвиг юных девушек, особое уделив двум белорускам - Надежде Лисовец и Розалии Фридзон, которые возглавляли отряд "Родина". Их вклад был признан и французской стороной: после изгнания гитлеровцев из Лотарингии этим двум девушкам было присвоено звание лейтенантов французской армии.

Глава белорусского диппредставительства отметил, что победа, доставшаяся такой высокой ценой, является общей. Более 120 белорусов принимали участие во французском Сопротивлении, так же как и более 50 французов были членами белорусского партизанского движения. По мнению Игоря Фисенко, основная задача сейчас - сохранить память об этом подвиге и приложить все усилия для объединения стран и народов.

Состоялась встреча посла с сенатором от французского департамента Мерт и Мозель Оливье Жаканом и заместителем председателя совета этого департамента, мэром Тиля Анни Сильвестри, на которой обсуждался проект установления белорусско-российско-французского памятника отряду "Родина". С белорусской стороны проект представляет минский скульптор Элла Гришечкина.-0-