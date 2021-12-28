Панасюк: в Конституции идея социального государства по сохранению и укреплению здоровья граждан остается приоритетной

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В обновленной Конституции идея социального государства по сохранению и укреплению здоровья граждан остается приоритетной. Важность этого отметил корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя Постоянной комиссии по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи Палаты представителей Национального собрания Василий Панасюк.

"Вынесен на всенародное обсуждение проект новой Конституции, которому предшествовала полномасштабная работа по сбору предложений на проводимых диалоговых площадках отраслевого и территориального уровня, а также непосредственно в трудовых коллективах и при встречах с населением", - отметил Василий Панасюк.

Депутат также подчеркнул: "Каждый неравнодушный к судьбе страны гражданин имеет реальную возможность высказать свою точку зрения по необходимости обновления Основного закона". Сам он являлся модератором одной из городских диалоговых площадок по теме "Развитие социальной сферы" и обратил внимание на то, что в законопроекте по-прежнему приоритетом является идея социального государства по сохранению и укреплению здоровья граждан, обеспечению достойного уровня и качества жизни, защита интересов простых граждан, поддержка тех, кто оказался в сложной жизненной ситуации, а также предоставлена каждому возможность созидать и создавать свое благополучие.

"Вместе с тем предложено в проекте внести взаимную солидарную социальную ответственность граждан перед обществом и государством с повышением личной ответственности с обязательствами граждан по участию в развитии государства и общества, и это своевременная мера взаимодействия гражданина и государства, - подчеркнул Василий Панасюк. - И сейчас каждому из нас на завершающих этапах конституционного процесса необходимо проявить свою гражданскую позицию по активному обсуждению норм обновленной Конституции и участию непосредственно в референдуме, который закрепит волю народа по дальнейшему эволюционному развитию нашего государства".-0-