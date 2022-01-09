Пархамович разъяснил ситуацию с возможностью выкупа арендного жилья

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр архитектуры и строительства Руслан Пархамович в эфире телеканала ОНТ разъяснил ситуацию с возможностью выкупа арендного жилья, сообщает БЕЛТА.

"Безусловно, неизвестных здесь еще очень много. И на сегодняшний день законодательство не готово к решению этого вопроса завтра. Поэтому необходимо Министерству архитектуры и строительства и Министерству жилищно-коммунального хозяйства потрудиться и определить подходы в части определения стоимости арендной платы, порядка выкупа такого жилья, порядка его предоставления. Здесь предстоит достаточно серьезная работа", - сказал Руслан Пархамович.

По его словам, необходимость в увеличении строительства арендного жилья есть. "Потому что сегодня, к сожалению, не все граждане, которые даже нуждаются в улучшении жилищных условий, готовы и могут потратить деньги на то, чтобы приобрести его в собственность. Поэтому обеспечить жильем необходимо всех. А в последствии гражданин для себя решит: может он или хочет выкупить это жилье, или будет продолжать арендовать его", - отметил министр.

Руслан Пархамович добавил: "Думаю в течение ближайших полугода мы подготовим всю необходимую нормативную базу и внесен в правительство на рассмотрение этот вопрос".-0-