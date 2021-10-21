Пархамович: руководители предприятий не должны оставаться в стороне от решения бытовых вопросов работников

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководители предприятий не должны оставаться в стороне от решения бытовых вопросов работников. Такое мнение высказал министр архитектуры и строительства Руслан Пархамович во время посещения ОАО "Керамин", где провел встречу с трудовым коллективом и ознакомился с производственными мощностями и условиями труда на заводе "Стройфарфор", сообщили БЕЛТА в пресс-службе ведомства.

Общаясь с сотрудниками предприятия, Руслан Пархамович рассказал об основных направлениях работы строительного комплекса, а также подробно остановился на вопросах деятельности промышленных предприятий стройсектора.

"Сегодня промышленные предприятия строительной отрасли показывают неплохие результаты работы, об этом в первую очередь свидетельствуют уровень рентабельности, объемы производства, темп роста экспорта и другие показатели. Однако для того, чтобы и в последующем оставаться конкурентоспособными на внутреннем и зарубежных рынках, иметь стабильную экономику внутри предприятия и в целом способствовать развитию экономики страны, необходимо периодически проводить работу по модернизации производства, реализации инвестиционных проектов, удешевлению себестоимости продукции и, самое главное, обеспечению достойных условий труда и уровня заработной платы трудового коллектива, созданию условий для постоянного совершенствования и роста профессиональных навыков работников", - сказал министр.

Также в ходе диалога обсуждались вопросы, касающиеся строительства жилья, перспектив развития Минска и городов-спутников, а также инфраструктуры в новых микрорайонах.

Отвечая на вопрос из зала о возможности предоставления льгот при строительстве жилья работникам предприятий системы Минстройархитектуры, Руслан Пархамович сообщил, что недавно глава государства подписал указ №375, который вносит изменения в документы, регулирующие предоставление льгот и субсидий определенной части населения. Таким образом, сегодня в республике достаточно четко определены механизмы поддержки и категории граждан, которым государство оказывает помощь в решении жилищного вопроса.

"Руководители предприятий не должны оставаться в стороне от решения бытовых вопросов работников, в том числе это касается и вопросов строительства жилья. В любой организации человек является главным капиталом и от его профессиональной деятельности напрямую зависят показатели работы предприятия. Одним из вариантов по-настоящему действенной формы мотивации и хорошей поддержки работников считаю строительство предприятием арендного жилья. Необязательно сразу возводить большую многоэтажку, можно рассмотреть вопрос покупки квартир в строящихся домах для последующей сдачи в аренду нуждающимся работникам. При этом стоимость арендной платы в таком жилье будет ниже рыночной - здесь предприятие тоже может помочь своим работникам", - подчеркнул руководитель ведомства.

В завершение встречи Руслан Пархамович отметил, что в масштабах страны ОАО "Керамин" является достаточно серьезной организацией, у которой за время работы сформировался мощный и сплоченный трудовой коллектив. "Убежден, что благодаря усилиям работников предприятие еще долгие годы будет одним из лидеров строительной индустрии, а вырученные средства от реализации вашей продукции будут направляться в том числе и на решение социально-бытовых вопросов трудящихся", - резюмировал министр архитектуры и строительства.-0-