Пархамович заявил о заинтересованности регионов России в услугах белорусских строителей

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/ В услугах белорусских строителей заинтересован ряд регионов России. Об этом на заседании итоговой коллегии Минстройархитектуры сообщил глава ведомства Руслан Пархамович, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам министра, важно обеспечить комфортные условия для роста экспортного потенциала строительной отрасли. "Один из важных приоритетов развития стройкомплекса - создание эффективных условий для обеспечения роста экспортного потенциала строительных организаций. Необходимо обеспечить выход на устойчивое положительное сальдо внешней торговли строительными, инженерными и архитектурными услугами, а также строительной продукцией. По итогам 2021 года темп роста строительных услуг, оказанных за пределами республики, составил 126,4%. Кроме того, темп роста жилья, построенного за рубежом, составил 135,4%", - сказал Руслан Пархамович.

Министр рассказал, в каких регионах России наиболее востребованы услуги белоруской строительной отрасли. "По спросу на белорусских специалистов лидируют регионы Российской Федерации. Проекты по строительству жилья реализуются в Курской и Калининградской областях. Белорусы возводят социальные объекты в Калужской, Воронежской и Ленинградской областях. В Калужской и Псковской областях, а также в Санкт-Петербурге наши строители возводят одновременно жилье и объекты социальной сферы", - отметил Руслан Пархамович.

Он подчеркнул, что особенно востребовано возведение социальных объектов. В частности, в услугах белорусских специалистов заинтересована Воронежская область. "Опираясь на принятые в Беларуси меры государственной поддержки, осуществляется инвестиционное строительство школ и детских садов за счет кредитных ресурсов Банка развития Республики Беларусь. По завершении строительства объекта его выкупает российская сторона. Это наиболее эффективный экспортный продукт. В прошлом году к 1 сентября в Воронежской области торжественно открыта школа на 520 мест, построенная белорусскими специалистами. С учетом положительных результатов проекта правительство Воронежской области приняло решение о строительстве белорусами других социальных объектов. Планируется строительство школы на 500 мест, реконструкции стадиона "Факел" и строительстве образовательного центра на 2860 мест в Воронеже. Общая сумма контрактов - 5,5 млрд российских рублей. При этом важно подчеркнуть, что эти строительные подряды мы получили, победив в открытых тендерах, и тем самым продемонстрировали конкурентоспособность на российском рынке", - подвел итог Руслан Пархамович.-0-

Беларусь планирует достигнуть $700 млн по экспорту строительных услуг в 2022 году