Пархомчик рассказал о приоритетах развития Минпрома: модернизации, диверсификации, кадрах

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр промышленности Беларуси Петр Пархомчик обозначил приоритеты развития отрасли, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Поздравляя работников машиностроительного комплекса с профессиональным праздником, Петр Пархомчик отметил, что благодаря их квалифицированному труду создается продукция, заслуженно получившая международное признание. "Перед промышленностью стоят сложные задачи по модернизации предприятий, диверсификации, повышению конкурентоспособности продукции, и я уверен, что коллективными усилиями они будут успешно решены", - сказал он. По его словам, большое внимание в отрасли также будет уделено кадрам, профориентации.

Министр подчеркнул, что сегодня как никогда важно сохранить согласие и единство на своей земле, передать новым поколениям незыблемые ценности: уважение к трудовым традициям и профессиональному опыту ветеранов производства, любовь к нашей истории и Отечеству. "Убежден, вместе трудясь на благо нашей Родины, мы сможем достичь всех поставленных целей, продолжим строить благополучную процветающую Беларусь", - констатировал глава министерства.

Петр Пархомчик выразил уверенность, что машиностроительный комплекс республики и впредь будет динамично развиваться, а создаваемая предприятиями продукция - отвечать самым высоким стандартам рынка.

День машиностроителя сегодня отмечают в Минске. По традиции Минпром собрал машиностроительные предприятия страны на одном большом празднике. В этом году он проходит под девизом "Сила в единстве!". Торжество развернулось как на площади возле Дворца культуры Минского автомобильного завода, так и внутри ДК МАЗ.

Праздник начался с открытия выставки техники предприятий, входящих в состав Министерства промышленности. В частности, свои передовые модели представили МАЗ, МТЗ, БЕЛАЗ, БМЗ, "Гомсельмаш" и другие производители. Настроение создают коллективы народной самодеятельности промпредприятий. Предусмотрены спортивно-развлекательные игры для детей и взрослых, развернулась ярмарка сувениров и товаров народного потребления.

Ближе к вечеру акцент торжества сместится внутрь ДК МАЗ, где состоится большой концерт с участием звезд белорусской и российской эстрады. Участие в нем примут Алена Ланская, Ирина Дорофеева, Дмитрий Кочеровский, Юлия Быкова, ансамбль "Песняры" в сопровождении Президентского оркестра Республики Беларусь. Хедлайнером мероприятия станет группа "Сопрано Турецкого".

После праздничного концерта состоится торжественное открытие автоспорт-кафе МАЗ-Dakar. Первых гостей примет лично лидер команды "МАЗ-СПОРТавто" Сергей Вязович, который является идейным вдохновителем заведения. Продолжится праздник до позднего вечера, а его кульминацией станет салют, который намечен на 22.30.-0-