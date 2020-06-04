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04 июня 2020, 08:57

"Парк Челюскинцев": квартиры для тех, кто не хочет ждать! В столичном комплексе – старт продаж в полностью готовом доме!

Лето началось с горячих новостей! Если вы хотели приобрести квартиру в самом экологичном столичном комплексе "Парк Челюскинцев" и побыстрее вселиться – самое время! Сегодня стартовали продажи в новом доме №7 – доме, который сдан в эксплуатацию и полностью готов к приему своих жителей!

Председатель Совета директоров компании-застройщика Вибор Мулич рассказал, что для многих клиентов компании сегодняшний день станет знаменательным. Ведь их заветная мечта жить в новом доме в центре города, но с видом на парк теперь станет реальностью!

– Новый дом с нетерпением ждали наши покупатели. Он расположен в очень красивом месте, у самых границ парка. Вид из его окон – просто фантастический. Наши клиенты постоянно спрашивали, когда начнутся продажи. И мы постарались быстрее сдать именно этот дом, построив его полностью на собственные средства. В целом комплекс "Парк Челюскинцев" близится к завершению – он будет полностью построен уже в следующем году, – подчеркнул Вибор Мулич.

Председатель Совета директоров компании-застройщика Вибор Мулич
Председатель Совета директоров компании-застройщика Вибор Мулич

На старте продаж – просто поразительно приятные цены! И если вы недоверчиво отнесетесь к этим словам, заявив, что хорошо знаете, сколько будет стоить престижная квартира в элитном комплексе, – просто откройте сайт застройщика!

А пока – собственно о доме №7!

Дом полностью готов! Это значит, что, заключив договор покупки, клиент получает ключи и документы на квартиру – и можно приступать к ремонту. Счастливый момент заселения будет зависеть только от масштабов работ в ваших апартаментах!

Дом №7 расположен в первой линии комплекса от границ парка. Внешне он похож на дом№2, самый близкий к проспекту Независимости. А новое готовое здание дома №7 – в глубине комплекса, у самого парка. Вид, который открывается из окон его квартир – просто невероятен! И буквально у подъезда – вход на одну из главных аллей парка Челюскинцев, расположенную параллельно проспекту Независимости.

Дом №7
Дом №7

Жилой комплекс "Парк Челюскинцев" строится у самых границ огромного паркового массива в центре города
Жилой комплекс "Парк Челюскинцев" строится у самых границ огромного паркового массива в центре города

В домах этой серии жилого комплекса "Парк Челюскинцев" – 25 этажей. Это европейская недвижимость комфорт-класса, при возведении которой используются самые современные архитектурные решения.

Все квартиры в доме – свободной планировки. Всего их 239 – 9 на втором этаже, по 10 – на всех остальных. Квартиры трех типов. Площадь однокомнатных – 38-39 метров, условно двухкомнатных (ведь планировка свободная!) – 48-49 метров, трехкомнатных – 77-78 "квадратов". На втором и последнем этажах высота потолков – 3 метра, на всех остальных – 2,70. Такая организация жилого пространства позволит владельцам жилья реализовать любую дизайнерскую идею. Покупатель может самостоятельно выбрать количество и расположение комнат и их размер, при этом в каждом помещении будет огромный оконный проем либо застекленная лоджия.

В каждом помещении будет огромный оконный проем либо застекленная лоджия
В каждом помещении будет огромный оконный проем либо застекленная лоджия

В прекрасной инсоляции – важная особенность нового дома! Панорамное остекление с бронзовой тонировкой наполняет комнаты солнечным светом и расширяет жилое пространство. Воздушность и легкость будут характеризовать интерьеры этих квартир, в каком бы стиле их не оформили.

Панорамное остекление с золотистым оттенком наполняет комнаты солнечным светом и расширяет жилое пространство
Панорамное остекление с золотистым оттенком наполняет комнаты солнечным светом и расширяет жилое пространство

Квартиры второго этажа имеют приватные открытые террасы, которые защищены от осадков прозрачными козырьками. Только представьте, каково это – иметь собственную уличную территорию в таком чудесном месте!

Приватные открытые террасы, которые защищены от осадков прозрачными козырьками
Приватные открытые террасы, которые защищены от осадков прозрачными козырьками

Здесь же, на эксплуатируемой кровле над паркингом, который располагается на первом этаже здания, предусмотрены детские игровые площадки и зоны отдыха с озеленением. Эта территория закрыта и полностью безопасна, с надежным ограждением и без доступа посторонних лиц.

Три скоростных бесшумных лифта OTIS мгновенно доставят жителей дома и их гостей даже на самый высокий этаж. И при этом ни одна из квартир не примыкает к лифтовым шахтам – вы не почувствуете ни малейшего дискомфорта!

Скоростные бесшумные лифты OTIS
Скоростные бесшумные лифты OTIS

В просторном и светлом лобби в эко-стиле, которое расположено на втором этаже здания, – много света и комфортных функциональных зон. Здесь расположена стойка для консьержа и уютный уголок для встречи гостей и ожидания курьера, санитарная комната!

Просторное и светлое лобби в эко-стиле
Просторное и светлое лобби в эко-стиле

А первый этаж – это открытая гараж-стоянка на 28 машиномест различной площади с местами для хранения. Здесь предусмотрен автоматический шлагбаум, а также комната для постоянного пребывания охраны.

Вся территория дома оборудована камерами видеонаблюдения для обеспечения безопасности жильцов.

Детская площадка
Детская площадка

Баскетбольный корт
Баскетбольный корт

По сути, в одном доме объединены все атрибуты жилья европейского уровня!

И при этом никак не получится забыть о том, где новый дом расположен! Ведь комплекс "Парк Челюскинцев" уникален! Буквально под окнами – более 170 гектаров лесного массива, если посчитать вместе парк и Ботанический сад. Здесь произрастает более 15 тысяч растений. Это гораздо больше Гайд-парка в Лондоне или Люксембургского сада в Париже.

Под окнами комплекса – более 170 гектаров лесного массива
Под окнами комплекса – более 170 гектаров лесного массива

Жители комплекса в любой момент могут прогуляться под сенью сосновых крон или по березовым аллеям парка. Молодых и активных привлечет возможность заняться спортом на свежем воздухе – пробежки по утрам, велопрогулки, занятия на уличных тренажерах. В парке оборудованы спортплощадки, а для детей – многочисленные аттракционы и Детская железная дорога. Даже для людей в возрасте здесь настоящий рай – свежий воздух и тишь парковых аллей. И даже шахматный городок под соснами, где круглый год не стихают азартные сражения!

Жители комплекса в любой момент могут прогуляться по аллеям парка, а для детей – многочисленные аттракционы и Детская железная дорога
Жители комплекса в любой момент могут прогуляться по аллеям парка, а для детей – многочисленные аттракционы и Детская железная дорога

Все очарование уникального природного уголка Минска – в самом центре города! Ведь рядом – главный проспект столицы и сразу две станции метро.

Рядом с комплексом – главный проспект столицы и сразу две станции метро
Рядом с комплексом – главный проспект столицы и сразу две станции метро

В непосредственной близости – школы и детские сады, поликлиники, магазины и рестораны, кафе и кинотеатры. Даже до знаменитого Комаровского рынка можно пешком прогуляться. Или съездить на велосипеде – велодорожка размечена у самого выхода из подъезда!

Практически рядом с комплексом – через парк – расположены спортивно-оздоровительный комплекс "Олимпийский" с несколькими бассейнами и центр "Фристайл" с аквапарком и боулингом, а также футбольные поля, теннисные корты, а в самом парке – спортивный городок с волейбольной площадкой. В общем, для активного и здорового образа жизни у жителей "Парка Челюскинцев" будут все возможности!

Не стоит забывать и об эксклюзивности комплекса "Парк Челюскинцев". По планам развития Минска в этом районе новых площадок для строительства жилья уже не появится. Весь комплекс будет завершен уже в следующем году. Именно поэтому продажа квартир в этом месте – это последняя возможность поселиться здесь в новостройке!

Готовые квартиры можно также приобрести в многофункциональном комплексе "Маяк Минска". В домах комфорт-класса "Микеланджело", "Гоген" и "Рафаэль" для покупки квартиры можно воспользоваться рассрочкой от застройщика, а также использовать выгодный банковский кредит.

Дом "Микеланджело"
Дом "Микеланджело"

Лобби дома "Микеланджело"
Лобби дома "Микеланджело"

Санитарная комната с пеленальным столиком
Санитарная комната с пеленальным столиком

Дома "Гоген" и "Рафаэль"
Дома "Гоген" и "Рафаэль"

Дизайнерское лобби
Дизайнерское лобби

Скоростные бесшумные лифты OTIS
Скоростные бесшумные лифты OTIS

При покупке квартиры в новом готовом доме №7 комплекса "Парк Челюскинцев" и готовых квартирах в домах комплекса "Маяк Минска" можно использовать невероятно выгодный партнерский кредит "Беларусбанка" "Ипотека с нами"! В первый год ставка по кредиту составит 3,99%, во второй и третий – 9%. Кредит выдается сроком до 20 лет в белорусских рублях. При этом минимальный первый взнос – всего 10%. Предложение действительно уникально, тем более что большинство банков пока приостановили кредитование жилищного строительства. Согласитесь, очень удобный вариант для всех, кому не хватает части средств для покупки нового престижного жилья в самом центре столицы!

А еще при покупке квартир в комплексах "Маяк Минска" и "Парк Челюскинцев" можно воспользоваться беспроцентной рассрочкой на 100 месяцев от застройщика с первоначальным взносом от 30%!

Кроме того, при покупке квартиры онлайн ваша экономия составит существенную сумму – 4000 рублей независимо от площади приобретаемой квартиры! Онлайн бронирование особенно удобно для тех, кто живет не в Минске, у кого мало времени для посещения офиса продаж, а также тех, кто не хотел бы появляться лично в сегодняшней ситуации в публичных местах. И при этом сэкономить!

Используйте удобные сервисы сайта bir.by!

В 18 городах страны – в Бресте, Пинске, Барановичах, Гомеле, Мозыре, Светлогорске, Речице, Жлобине, Гродно, Лиде, Витебске, Орше, Новополоцке, Могилеве, Бобруйске, Несвиже, Борисове, Солигорске – региональные менеджеры продажи помогут вам с консультациями по объектам застройщика.

Офис по продаже квартир в комплексах "Парк Челюскинцев" и "Маяк Минска" работает ежедневно с 9.00 до 22.00 по адресу: Минск, ул. Мстиславца, 11 (Dana Mall, 1-й этаж), ст. метро "Восток". Номер для связи через мобильных операторов 7675, городские телефоны +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

Старт продаж в новом доме – ваша уже построенная квартира!

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