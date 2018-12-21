21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парк семейных деревьев появится в Беларуси весной 2019 года, сообщила корреспонденту БЕЛТА секретарь ЦК ОО "Белорусский республиканский союз молодежи" Юлия Зинкевич.

"В 2019 году мы планируем запустить проект по созданию в Беларуси парков семейных деревьев. Первый такой парк появится следующей весной. Это будут места, где каждая семья сможет посадить свое дерево по случаю бракосочетания, рождения ребенка. Рядом с деревом можно будет установить табличку с генеалогическим древом, указать информацию, откуда пошла семья", - отметила секретарь ЦК БРСМ.

Это один из элементов общереспубликанского молодежного проекта "#ЗаДело!", который стартовал в Беларуси в сентябре этого года. Цель инициативы БРСМ - широкое вовлечение каждого молодого человека в благоустройство и наведение порядка на своей малой родине: в городе, районе, агрогородке, поселке, на своей улице, во дворе, создание открытых креативных пространств силами молодежи в Минске и регионах страны.

"Наши активисты провели уже более 2,5 тыс. мероприятий. К примеру, в Брестской области силами молодежи заложен парк 1000-летия Бреста, приведена в порядок территория вокруг памятника "400-летие материнских колоний Нейдорф-Нейбров" вблизи городского поселка Домачево, благоустроен памятник землякам в агрогородке Куково Ганцевичского района. Весомой составляющей общереспубликанского проекта стала трудовая акция Могилевской областной организации БРСМ "Добрые дела тебе, моя малая родина!". В частности, волонтеры Могилевщины благоустроили более 20 родников: создали места отдыха, облагородили территорию вокруг криниц с обозначением их исторической, культурной и общественной значимости в регионе", - рассказала Юлия Зинкевич.

В Минске копилку добрых дел проекта "#ЗаДело!" пополнила городская акция по благоустройству территории жилых дворов "Мой родны кут". "Силами активистов БРСМ столицы уже благоустроен 21 двор. Кроме того, на 86 исторических объектах Минска состоялась молодежная акция "Мы памятаем…" по благоустройству воинских захоронений и прилегающих к ним территорий. А в Копыле появилась площадка для занятий воркаутом и игры в стритбол", - отметила секретарь ЦК БРСМ.

По словам Юлии Зинкевич, свой вклад в общереспубликанский проект "#ЗаДело!" вносят и волонтеры движения "Доброе сердце" - участники круглогодичной республиканской благотворительной акции "Мы выбираем помощь пожилым людям". "Напомню, 1 декабря по всей стране при территориальных комитетах БРСМ заработали горячие линии по оказанию помощи одиноким гражданам пожилого возраста, проживающим в частном секторе. На горячие линии ежедневно поступают десятки звонков, и ребята стараются оказать всевозможную помощь в колке дров, расчистке снега, уборке придомовых территорий, закупке продуктов и много другого", - подчеркнула она.

Юлия Зинкевич добавила, что общереспубликанский молодежный проект "#ЗаДело!" продлится до 2020 года.-0-