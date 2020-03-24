Парламент готовит предложения по смягчению влияния коронавируса на экономику

24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депутаты до конца недели обобщат предложения деловых союзов и заинтересованных ведомств о мерах, направленных на устранение негативного влияния коронавируса на экспортные отрасли Беларуси, и направят их в Совет Министров. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы будем сегодня рассматривать вопрос о влиянии эпидемии коронавируса. От министерств, ведомств и, главное, от союзов предпринимателей к нам поступают предложения. Мы до конца недели обобщим эту информацию и передадим в Совет Министров для принятия мер", - сказал Андрей Савиных.

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Фото Рамиля Насибулина

Савиных: соглашение с ЕС по визам будет ратифицировано 2-3 апреля на весенней сессии парламента "Учитывая все процедурные аспекты, мы полагаем, что это соглашение будет ратифицировано в приоритетном порядке. Это будет 2-го, максимум 3 апреля", - сказал председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных.