Парламент на весенней сессии рассмотрит законопроекты по развитию бизнеса, IT, росту качества жизни

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В постоянных комиссиях Палаты представителей находится 65 законопроектов, 37 из которых полностью подготовлены к рассмотрению в Овальном зале. Перечень содержащихся в них вопросов отражает почти весь спектр задач по развитию стабильной деловой среды, ІТ-сектора, продвижению зеленой экономики, повышению качества жизни в различных сферах, поддержанию мира, стабильности и общественного согласия. Об этом сегодня заявил на открытии весенней сессии Палаты представителей ее председатель Владимир Андрейченко, передает корреспондент БЕЛТА.

Владимир Андрейченко отметил, что повестка весенней сессии формировалась в тесной увязке с ключевыми вопросами общественно-политической жизни, которые широко и заинтересованно обсуждаются в стране по инициативе главы государства. В этот диалог, важным этапом которого станет обращение Президента с Посланием к белорусскому народу и парламенту, вовлечены все структуры власти, гражданского общества, бизнеса, отечественные и зарубежные медиа. "Всех участников большого разговора объединяет желание видеть Беларусь свободной, мирной, справедливой и благополучной. И это полностью отвечает курсу на безусловное обеспечение национального суверенитета, экономической независимости, защиту конституционных прав и гарантий граждан", - подчеркнул спикер.

Главным ресурсом страны он назвал интеллектуальный потенциал. "Только опираясь на него, мы сможем заметно снизить свою сырьевую зависимость и нарастить объемы экспорта. Кроме того, увеличение числа рабочих мест в цифровой сфере формирует высокий спрос. Это жизненно важно для многих отраслей и предприятий, которые традиционно ориентированы на внутренний рынок. Вопросы выходят сегодня на первый план, и для их успешного комплексного решения нужно оперативно создавать соответствующие правовые условия", - добавил Владимир Андрейченко.

Так, для ускоренного внедрения наукоемких технологий требуется концентрация средств под проекты, которые дадут гарантированный экономический эффект. Поэтому сегодня в парламенте считают крайне важным законодательно прописать четкий механизм формирования программы инновационного развития. По словам спикера, это станет основной задачей парламентариев при корректировке закона о государственной инновационной политике. "Надо серьезно думать и о том, чтобы правила на белорусском рынке становились все более понятными и удобными для инвесторов. Это в первую очередь нужно учитывать при рассмотрении на сессии законов по вопросам аудиторской деятельности, технического нормирования, стандартизации и экологической экспертизы", - добавил председатель Палаты представителей.

Владимир Андрейченко отдельно остановился на подготовке новой редакции Жилищного кодекса и поправок в закон о защите прав потребителей жилищно-коммунальных услуг. Эти законопроекты призваны снять комплекс проблем, накопившихся в правоприменении у граждан, организаций застройщиков и субъектов хозяйствования. "Круг задач, которые нужно решить в этой сфере, четко очерчен главой государства в его Директивах по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и строительной отрасли. Это прежде всего повышение качества обслуживания, проведение справедливой тарифной политики, поддержка социально уязвимых категорий населения и развитие общественного контроля", - напомнил спикер.

Исключительно важным и актуальным документом, с учетом которого парламентариям нужно будет строить всю свою дальнейшую работу, он назвал Концепцию информационной безопасности. Владимир Андрейченко также обратил внимание депутатов на два серьезных законопроекта. Один из них касается усиления борьбы с пропагандой нацизма и экстремизма. "Его значимость обусловлена тем, что методы различных деструктивных сил с каждым днем становятся все более изощренными. Мы должны научиться четко распознавать все эти угрозы и жестко работать на упреждение", - убежден председатель Палаты представителей. Второй особенно важный документ - это поправки в некоторые кодексы, предусматривающие введение уголовной ответственности за допинг в спорте. На первый взгляд, его связь с безопасностью в сфере информации не так очевидна. Но допинговые скандалы могут нанести невосполнимый урон репутации спортсменов и государства в целом, пояснил спикер.-0-

Фото Геннадия Жинкова