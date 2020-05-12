Парламент Вьетнама передал Беларуси средства индивидуальной защиты

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальное собрание Вьетнама передало Совету Республики 20 тыс. медицинских масок, сообщили БЕЛТА в пресс-службе верхней палаты белорусского парламента.

Фото Совета Республики

Средства индивидуальной защиты передал послу Беларуси во Вьетнаме Владимиру Гошину глава канцелярии парламента Нгуен Хань Фук от имени председателя Национального собрания Нгуен Тхи Ким Нган. "Оказанная парламентом Вьетнама безвозмездная помощь - знак дружбы и поддержки усилий Беларуси по противодействию распространения коронавирусной инфекции. Белорусская сторона признательна за эту помощь", - отметили в пресс-службе.

Беларусь и Вьетнам связывает многолетняя дружба, активно развиваются парламентские связи. В декабре 2019 года во время официального визита в Минск Нгуен Тхи Ким Нган состоялась ее встреча с председателем Совета Республики Натальей Кочановой. Стороны подтвердили взаимное стремление укреплять сотрудничество, в том числе по линии парламентов.-0-