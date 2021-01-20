Парламентарии обсудили модельное законотворчество в Союзном государстве

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парламентские слушания "Модельное законотворчество в Союзном государстве" и заседание Комиссии Парламентского собрания по законодательству и регламенту состоялись в формате видеоконференции, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В парламентских слушаниях приняли участие депутаты Парламентского собрания, представители Постоянного комитета Союзного государства, министерств и ведомств Беларуси и России, международных организаций, органов власти приграничных регионов, ведущие юристы и эксперты в области права. Обсуждена методика разработки и принятия Парламентским собранием модельных законодательных актов, определены приоритетные сферы модельного регулирования, сформирован план модельного законотворчества на 2021 год и среднесрочную перспективу.

В работе Комиссии Парламентского собрания по законодательству и регламенту приняли участие союзные парламентарии, представители Постоянного комитета Союзного государства, министерств и ведомств двух стран.

"Это очень важное обсуждение взаимодействия для развития модельного законотворчества, поскольку это практическая основа для развития законодательства наших стран для его унификации, - сказала председатель Постоянной комиссии по законодательству Палаты представителей Светлана Любецкая. - Беларусь сегодня твердо стоит на пути цифровизации экономики, поэтому любой международный опыт и положительные рекомендации очень полезны. Если сказать конкретно, то для наших перевозчиков, банковской системы важен опыт соседнего государства, с которым мы выстраиваем общие отношения, чтобы объединить подходы и облегчить трансграничное взаимодействие".

Депутаты - члены Комиссии Парламентского собрания по законодательству и регламенту подвели итоги парламентских слушаний. Представители Постоянного комитета Союзного государства представили депутатам информацию о ходе работы над проектом концепции сближения законодательства Союзного государства. Рассмотрены предложения по повышению эффективности работы в парламентском измерении, обсуждены актуальные вопросы деятельности по обеспечению равных прав граждан Союзного государства, подведены итоги работы в 2020 году.-0-

Фото Парламентского Собрания Союза Беларуси и России