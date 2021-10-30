Парламентарий: большинство граждан ЕС не поддерживают текущую политику в отношении Беларуси

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подавляющее большинство граждан ЕС не поддерживают текущую политику структур союза в отношении Беларуси. Об этом Председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных заявил в эфире YouTube-канала "Главный. Тур", передает корреспондент БЕЛТА.

"Подавляющее большинство граждан ЕС не поддерживают политику структур Евросоюза в отношении Беларуси", - уверен депутат.

Он подчеркнул, что это демонстрируется на многих уровнях, в том числе политических партий.

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