Партию зубров из Беловежской пущи отправили в Костромскую область

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный парк "Беловежская пуща" отправил в Костромскую область России партию зубров. Такая информация опубликована на официальном сайте нацпарка, сообщает БЕЛТА.

По результатам последнего учета, популяция зубра европейского в Беловежской пуще насчитывает 675 особей. "Зубр в Беларуси занесен в Красную книгу и находится под строгой охраной. Однако фактическая для национального парка численность намного больше оптимальной. Это позволяет реализовывать диких животных субъектам хозяйствования на территории страны и за рубежом, которые хотят заниматься содержанием и разведением зубра в полувольных условиях и имеют для этого необходимые возможности", - рассказали в отделе охраны животного мира и охотничьего хозяйства национального парка.

Беловежская пуща получила в Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды разрешение на отлов и вывоз зубров и по договоренности с ООО "Виола" из Костромской области отправила партию животных в Россию.

"Процесс отлова, содержания на карантине, подготовки ветеринарных и других необходимых документов - трудоемкий. Но результат проделанной работы важен как для национального парка (регулирование численности, дополнительный доход), так и для покупателя. Речь идет о создании микропопуляции зубров, демонстрации животных туристам, пополнении фауны Костромской области", - добавили представители Беловежской пущи.-0-