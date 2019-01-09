Партизанская летопись: Бригада "Дяди Кости". О Герое Советского Союза Заслонове

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. О подвигах его бригады слагали повести и поэмы. За его голову гитлеровцы обещали 50 тыс. марок, железный крест и два крупных имения в Германии. Отважный комбриг Константин Заслонов стал легендой еще при жизни. Из небольшого отряда добровольцев-железнодорожников он создал одну из самых успешных диверсионных бригад, наводившую ужас на немецких захватчиков в лесах Витебщины.

Очередная страница совместного проекта БЕЛТА и Белорусского государственного музея ВОВ - "Партизанская летопись. Бригада "Дяди Кости". О Герое Советского Союза Константине Заслонове" - посвящается командующему партизанскими силами Оршанской зоны в 1941-1942 годах.

Основой проекта стала уникальная коллекция рукописных партизанских журналов, которая хранится в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны и имеет статус историко-культурной ценности категории "1" международного значения. Еженедельно мы рассказываем об этих хрониках и публикуем их оцифрованные версии. Каждая из них показывает разные стороны жизни партизанских формирований, раскрывает мысли и чувства людей, рискнувших вести бой в тылу врага.

До 3 июля 2019 года БЕЛТА будет публиковать партизанские журналы, дополняя уникальный текстовой контент архивными фотографиями агентства.-0-