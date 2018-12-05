5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В декабре 1942 года немецкие войска начали наступление на бригаду имени Ворошилова. Один из партизанских отрядов под командованием Викентия Дроздовича решено было перебросить на оборонительные позиции.
В неравном Лавском бою (Минская область) погибла вся группа. Ценой своих жизней молодые партизаны дали возможность эвакуировать госпиталь и отразить внезапное нападение карателей на мирных жителей. Самому молодому участнику боя исполнилось только пятнадцать лет…
Очередная страница совместного проекта БЕЛТА и Белорусского государственного музея ВОВ - "Партизанская летопись: Лавский бой. Подвиг восемнадцати" - посвящена бойцам, вступившим в отчаянную схватку с гитлеровцами.
Основой проекта стала уникальная коллекция рукописных партизанских журналов, которая хранится в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны и имеет статус историко-культурной ценности категории "1" международного значения. Еженедельно мы рассказываем об этих хрониках и публикуем их оцифрованные версии. Каждая из них показывает разные стороны жизни партизанских формирований, раскрывает мысли и чувства людей, рискнувших вести бой в тылу врага.
До 3 июля 2019 года БЕЛТА будет публиковать партизанские журналы, дополняя уникальный текстовой контент архивными фотографиями агентства.-0-
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