5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В декабре 1942 года немецкие войска начали наступление на бригаду имени Ворошилова. Один из партизанских отрядов под командованием Викентия Дроздовича решено было перебросить на оборонительные позиции.

В неравном Лавском бою (Минская область) погибла вся группа. Ценой своих жизней молодые партизаны дали возможность эвакуировать госпиталь и отразить внезапное нападение карателей на мирных жителей. Самому молодому участнику боя исполнилось только пятнадцать лет…

Очередная страница совместного проекта БЕЛТА и Белорусского государственного музея ВОВ - "Партизанская летопись: Лавский бой. Подвиг восемнадцати" - посвящена бойцам, вступившим в отчаянную схватку с гитлеровцами.

Основой проекта стала уникальная коллекция рукописных партизанских журналов, которая хранится в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны и имеет статус историко-культурной ценности категории "1" международного значения. Еженедельно мы рассказываем об этих хрониках и публикуем их оцифрованные версии. Каждая из них показывает разные стороны жизни партизанских формирований, раскрывает мысли и чувства людей, рискнувших вести бой в тылу врага.

До 3 июля 2019 года БЕЛТА будет публиковать партизанские журналы, дополняя уникальный текстовой контент архивными фотографиями агентства.-0-