26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В конце 1943-го Красная Армия нанесла врагу сокрушительный удар и отвоевала у противника более половины захваченных земель. Всенародное сопротивление разрасталось стремительно. Новый 1944 год бойцы партизанских формирований встречали с особой надеждой и верой в скорую победу.
Даже в тяжелое военное время традиция отмечать Новый год не угасла. Только обстановка, поздравления и пожелания были другими…
"Партизанская летопись: Новый год на войне" - очередная страница совместного проекта БЕЛТА и Белорусского государственного музея ВОВ. Его основой стала уникальная коллекция рукописных партизанских журналов, которая хранится в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны и имеет статус историко-культурной ценности категории "1" международного значения.
Еженедельно мы рассказываем об этих хрониках и публикуем их оцифрованные версии. Каждая из них показывает разные стороны жизни партизанских формирований, раскрывает мысли и чувства людей, рискнувших вести бой в тылу врага.
До 3 июля 2019 года БЕЛТА будет публиковать партизанские журналы, дополняя уникальный текстовой контент архивными фотографиями агентства.-0-
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