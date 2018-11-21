21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В октябре 1941 года редакция газеты "Комсомольская правда" получила извещение от командира части, к которой был прикомандирован военный корреспондент Михаил Ананьин. Сообщалось, что он погиб под Вязьмой во время вражеского налета. Но, как оказалось, произошла ошибка: корреспондент Ананьин был тяжело ранен и попал в плен.

Новая серия совместного проекта БЕЛТА и Белорусского государственного музея ВОВ - "Партизанская летопись: военный корреспондент Михаил Ананьин" - посвящена бойцам 3-й Минской бригады "Народный мститель" и их рукописному журналу. Он поступил в музейные фонды уже после войны от того самого фотокорреспондента, на которого в далеком 1941-м пришла похоронка…

Основой проекта стала уникальная коллекция рукописных партизанских журналов, которая хранится в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны и имеет статус историко-культурной ценности категории "1" международного значения. Еженедельно мы рассказываем об этих хрониках и публикуем их оцифрованные версии. Каждая из них показывает разные стороны жизни партизанских формирований, раскрывает мысли и чувства людей, рискнувших вести бой в тылу врага.

До 3 июля 2019 года БЕЛТА будет публиковать партизанские журналы, дополняя уникальный текстовой контент архивными фотографиями агентства.-0-