Пассажиропоток Национального аэропорта Минск в I квартале увеличился на 15,5%

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пассажиропоток Национального аэропорта Минск в январе-марте 2019 года увеличился на 15,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такая информация размещена на сайте аэропорта, сообщает БЕЛТА.

В марте аэропорт обслужил 332 560 пассажиров, что на 15,7% больше, чем в марте 2018 года. Количество обслуженных самолето-вылетов увеличилось на 9,4% до 2112.

Всего за I квартал нынешнего года авиапредприятие обслужило 936 738 пассажиров (что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года больше на 15,5%) и 6138 самолето-вылетов (прирост составил 11,1%).-0-