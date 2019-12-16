Пассажиры сломавшегося на пути из Минска в Гомель поезда получат компенсацию

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пассажиры поезда межрегиональных линий бизнес-класса №708 Минск - Гомель, который вечером 15 декабря был остановлен на станции Красный Берег из-за технической неисправности подвижного состава, могут рассчитывать на компенсацию стоимости проезда. Об этом информирует пресс-центр БЖД, сообщает БЕЛТА.

Белорусская железная дорога приносит свои извинения пассажирам за причиненные неудобства и информирует, что по их обращению будет компенсироваться стоимость проезда в соответствии с правилами перевозок пассажиров, багажа и грузобагажа железнодорожным транспортом общего пользования. Кроме того, в соответствии с уставом железнодорожного транспорта общего пользования предусмотрена выплата неустойки за опоздание поезда.

"Пассажиры, прервавшие свою поездку на станции Красный Берег, могут получить от перевозчика стоимость проезда за непроследованное расстояние. Пассажиры, продолжившие свой путь до станции Гомель в предоставленном поезде, могут получить возмещение разницы в общей стоимости проезда с учетом следования от станции Красный Берег в вагонах более низкого класса, а также неустойку за опоздание поезда", - пояснили в БЖД.

Выплаты будут осуществляться при обращении пассажира в билетные кассы станций Гомель и Минск-Пассажирский. Для этого необходимо предъявить оригинал проездного документа или указать номер электронного билета.

Поезд межрегиональных линий бизнес-класса №708 Минск - Гомель был остановлен из-за неисправности на станции Красный Берег в 20.50. Белорусская железная дорога приняла меры по устранению неисправности для следования поезда далее, однако на месте ее ликвидировать не удалось. В связи с этим был назначен в обращение дизель-поезд, в который пересадили пассажиров и доставили их до станции Гомель (опоздание составило 2 часа 47 минут). Также Белорусская железная дорога помогла отвезти пассажиров автотранспортом до места назначения в Гомеле.

В настоящее время причина неисправности состава устанавливается.-0-