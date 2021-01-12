Патриарх Кирилл: смерть митрополита Филарета - большая потеря для всей церкви

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с кончиной митрополита Филарета, почетного Патриаршего экзарха всея Беларуси. Текст размещен на сайте Русской православной церкви, сообщает БЕЛТА.

"С глубокой скорбью воспринял весть о кончине одного из выдающихся иерархов - почетного Патриаршего экзарха всея Беларуси митрополита Филарета (Вахромеева). Это поистине большая утрата не только для верующих Беларуси, но и для всей нашей церкви", - говорится в сообщении.

Патриарх Кирилл отметил весомый вклад митрополита Филарета в укрепление братских связей между поместными православными церквями и развитие межконфессионального диалога. "Исполняя различные ответственные послушания в Европе, будучи председателем отдела внешних церковных связей Московского Патриархата, он со тщанием совершал возложенное на него служение и стяжал искреннюю любовь и уважение со стороны многих людей за пределами своей страны", - сказал Патриарх Московский и всея Руси.

Долгое время владыке Филарету довелось пребывать на кафедре митрополитов Минских. Годы его архипастырских трудов в Беларуси отмечены всесторонним возрождением церковной жизни, восстановлением и строительством новых храмов и монастырей, развитием духовного образования и просветительской деятельности. "Стремясь, по слову Писания, надзирать за пасомыми не принужденно, но охотно и богоугодно, и не господствуя над наследием Божиим, но подавая пример (1 Пет. 5:2-3), новопреставленный святитель с апостольской ревностью свидетельствовал ближним и дальним о красоте и истинности православия, способствовал созиданию мира и гражданского согласия на белорусской земле", - добавил патриарх.

Митрополит Филарет умер 12 января. В середине декабря 2020 года он был госпитализирован с признаками заболевания, вызываемого коронавирусной инфекцией.-0-