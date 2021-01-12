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12 января 2021, 13:02

Скончался митрополит Филарет, почетный Патриарший экзарх всея Беларуси

Фото из архива
Фото из архива

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Скончался митрополит Филарет, почетный Патриарший экзарх всея Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Герой Беларуси, православный церковный деятель, почетный Патриарший экзарх всея Беларуси Филарет (в миру - Вахромеев Кирилл Варфоломеевич) родился 21 марта 1935 года в Москве. Церковное служение начал в 1954 году иподиаконом Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия.

В 1959 году в Троице-Сергиевой Лавре принял монашеский постриг с именем в честь святого Филарета Милостивого и был рукоположен в иеромонаха. В 1978 году Филарет был назначен митрополитом Минским и Белорусским, Патриаршим экзархом Западной Европы, а в 1989-м - митрополитом Минским и Гродненским, Патриаршим экзархом всея Беларуси, постоянным членом Священного Синода. В 1992-2013 годах был митрополитом Минским и Слуцким, Патриаршим экзархом всея Беларуси, священноархимандритом Свято-Успенской Жировичской обители.

Деятельность владыки Филарета получила широкую известность как в ближнем, так и дальнем зарубежье. При нем в Беларуси были возрождены все исторически существовавшие епархии, возобновили деятельность мужские и женские монастыри, братства и сестричества. Усилиями Его Высокопреосвященства возобновила деятельность Минская духовная семинария, были учреждены Минская духовная академия, духовное училище, школа катехизаторов.

По благословению Патриаршего экзарха была воссоздана святыня Беларуси - Крест преподобной Евфросинии Полоцкой, начал функционировать уникальный социальный проект Белорусской православной церкви - Дом милосердия. По инициативе митрополита Филарета в церковный календарь внесен новый праздник "Собор Белорусских святых" и установлены общецерковные празднования всех белорусских святых, среди которых имена преподобной Евфросинии Полоцкой, святителей Кирилла Туровского, Георгия Конисского и других. Митрополит Филарет организовал перевод книг Священного Писания на современный белорусский язык.

Благодаря усилиям митрополита Филарета создан Международный христианский образовательный центр имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, а также Институт религиозного диалога и межконфессиональных коммуникаций. При его действенном участии было разработано и заключено соглашение о сотрудничестве между Республикой Беларусь и Белорусской православной церковью.

Подвижническая просветительская деятельность почетного Патриаршего экзарха всея Беларуси Филарета, его большой личный вклад в духовное возрождение белорусского и российского народов отмечены высокими государственными наградами - орденами Отечества III степени, Дружбы народов, Почета, Франциска Скорины, российским орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени и другими.

В 2006 году митрополиту было присвоено звание "Герой Беларуси". -0-

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