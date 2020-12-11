Патриотический проект "Память сердца" стартует в Беларуси 13 декабря

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканский патриотический проект "Память сердца" стартует в Дятловском районе Гродненской области 13 декабря, сообщила корреспонденту БЕЛТА секретарь Центрального комитета Белорусского республиканского союза молодежи Юлия Зинкевич.

"Беларусь - молодое суверенное независимое государство. Но, несмотря на свой возраст, наша страна имеет богатую историю и традиции. И мы, молодежь, понимаем свою ответственность за будущее Беларуси. Глядя на то, как сегодня белорусам пытаются навязать чуждые экстремистские символы, одной из главных задач молодежи является сохранение исторической памяти о подвиге наших прадедов, дедов и отцов в годы Великой Отечественной войны. Именно эта тема стала лейтмотивом молодежной инициативы, которая стартует 13 декабря в Дятловском районе", - рассказала Юлия Зинкевич.

В этот день в Дятловской районной библиотеке запланировано проведение открытого диалога. "Молодежь примет участие в молодежном автопробеге по маршруту Дятлово - деревня Котьки (в трех братских могилах покоятся почти 8 тыс. расстрелянных 13 декабря 1942 года евреев) - деревня Курпеши (в братской могиле захоронено 2800 евреев). У обелиска, установленного в лесном массиве неподалеку от деревни Курпеши, будет организован митинг-реквием. Здесь молодежь возложит цветы к обелиску и зажжет из лампад композицию "Память сердца", - отметила секретарь ЦК БРСМ.

Мероприятия проекта "Память сердца" пройдут во всех регионах Беларуси с 13 по 24 декабря. "В памятных местах, связанных с событиями Великой Отечественной войны, молодые люди организуют митинги-реквиемы с возложением цветов и зажжением лампад памяти в форме названия нового патриотического проекта. Тематике сохранения исторической памяти будут посвящены и диалоги поколений. Во время работы этих коммуникационных площадок планируется обсудить вопросы патриотического воспитания молодежи", - добавила Юлия Зинкевич.-0-