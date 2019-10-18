18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусским пациентам с брадикардией начали устанавливать новейшие кардиостимуляторы, сообщил журналистам директор РНПЦ "Кардиология" Александр Мрочек, передает корреспондент БЕЛТА.

"Появилась новая технология, когда мы можем поставить электрод в область межжелудочковой перегородки (стимуляция пучка Гиса). Оба клапана тогда начинают работать нормально. Человек живет значительно дольше", - сказал Александр Мрочек.

Технология появилась в этом году, ее практически еще не используют в странах СНГ. Единичные случаи ее применения в США, Германии. Беларусь является одной из передовых стран, которые начинают использование такой технологии.

В перспективе ее планируется распространить по всей республике.

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