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30 марта 2020, 19:01

Пациентов с COVID-19 госпитализируют в первые часы после подтверждения диагноза - Минздрав

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30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 госпитализируют в первые же часы после подтверждения диагноза, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель главного врача Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Ирина Глинская.

"В кратчайший период, буквально в первые часы с момента получения положительного результата на COVID-19, пациента и его ближайшие контакты первого уровня сразу же изолируют и госпитализируют в учреждения здравоохранения. Это позволяет нам достаточно быстро локализовать очаг", - сказала Ирина Глинская.

Замглавврача центра пояснила механизм этой работы. После получения лабораторного подтверждения к пациенту с коронавирусом очень оперативно, речь идет буквально о минутах (не важно, в какое именно время получен положительный результат), выезжает специальная бригада скорой медпомощи. Медики транспортируют человека в инфекционный или другой перепрофилированный для этой цели стационар. Пациент при этом может находиться как в другом медучреждении как контакт первого уровня, так и дома, совершенно не имея никаких проявлений респираторного заболевания.

В стационаре начинается проведение эпидрасследования. С пациентом беседует специалист, который выясняет наличие каких-либо клинических симптомов. Исходя из полученной информации высчитывается период, с которого госпитализированный мог начать выделять возбудитель. С этого момента и начинается сбор полного эпиданамнеза: с кем общался пациент и как долго. Если человек по каким-либо причинам не полностью рассказывает о своих контактах, подключаются возможности других структур. "Это кропотливая работа, опрос и восстановление всех контактов иногда занимает два и более часов. Порой такой опрос проводится неоднократно, если специалист понимает, что в рассказе пациента есть неточности", - отметила Ирина Глинская.

Все люди, о контактах с которыми вспоминает человек, исходя из длительности общения с ним, делятся на так называемые контакты первого или второго уровня. При получении этой информации тесные контакты сразу же оповещаются по телефону и изолируются в отдельные медучреждения, например, госпиталь инвалидов Великой Отечественной войны, под наблюдение. "По данным наших китайских, итальянских коллег, среди тех, кто в итоге заболевает, 80-85% приходится на близкие контакты, в частности семейные. У остальных вероятность заболеть гораздо ниже. Тем не менее всех, кто контактировал с пациентом в течение 15-30 минут в закрытом помещении, мы считаем близким контактом и обязательно изолируем", - отметила заместитель главврача центра.

Ирина Глинская пояснила, кого считают контактом второго уровня. Это может быть человек, который работал с заболевшим в одном здании, но непосредственно не контактировал с ним (не здоровался и не разговаривал). В этом случае риск заразиться крайне низок. Тем не менее за таким человеком в течение 14 дней все равно организуют меднаблюдение. С ним на связь постоянно выходит врач, опрашивает, осматривает, измеряет температуру. Более того, человеку рекомендовано в течение двух недель минимизировать свои контакты, не передвигаться в общественном транспорте, а в случае изменения состояния здоровья сразу же обращаться в скорую помощь. Его также госпитализируют, проведут дифференциальную диагностику и при необходимости назначат лечение. "Коллеги из Германии, например, наблюдают только тесные контакты, то есть тех, кто находился в одном помещении с зараженным 15 и более минут. Их не изолируют в стационары, а предлагают самоизоляцию. Это тоже вариант. Но наши мероприятия все-таки шире", - добавила специалист.

Параллельно с госпитализацией в стационар пациента, у которого подтвержден COVID-19, другая бригада проводит дезинфекционные мероприятия по месту его жительства, работы, временного пребывания, то есть везде, где этот человек находился. "Таких мест по одному пациенту может быть достаточно много, но все они в ближайшие часы обрабатываются. Устраняется возбудитель, который пусть даже и непродолжительное время, но все же может оставаться на разных поверхностях. Таким образом, мы устраняем даже небольшой, но вероятный риск контактно-бытовой передачи вируса", - добавила Ирина Глинская.

Безусловно, медики принимают защитные меры, чтобы обезопасить и себя, и окружающих их людей. Эпидбригады специально экипированы, а пациента госпитализируют в биобоксе.

Поскольку специфических вакцин от COVID-19 на сегодня нет, у специалистов есть возможность подействовать только на два этих звена: выявление источника инфекции и круга его контактов, а также разрыв механизма ее передачи (дезинфекция). "Оперативное и максимально широкое проведение таких мероприятий позволяет нам удерживать и контролировать складывающую ситуацию", - подчеркнула специалист.

"Эта работа не всегда видна широкому кругу, но мы ее и не афишируем. Вместе с тем есть индикаторы, которые свидетельствуют об эффективности проводимых мер", - отметила замглавврача центра. По ее словам, эта работа добавляет нагрузку на систему здравоохранения, но она в настоящее время оправдана. Среди контактов первого уровня выявляют заболевших, а положительный результат выявляют, как правило, на 5-7-й день госпитализации. Люди заразились, но вирус начали выделять уже находясь в медучреждении.-0-

Фото Сергея Шелега и Министерства здравоохранения

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