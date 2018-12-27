Пациенты детского хосписа "Лесная поляна" получили подарки от Исполкома СНГ

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Делегация Исполнительного комитета СНГ во время новогодней благотворительной акции "Наши дети" передала новогодние подарки пациентам детского хосписа "Лесная поляна", передает корреспондент БЕЛТА.

"Участие Исполкома СНГ во главе с его председетелем Сергеем Лебедевым в новогодней благотворительной акции "Наши дети" стало уже традиционным. Вот и на этот раз мы не остались в стороне от этого благородного дела. Четвертый год в рамках акции мы оказываем посильную помощь маленьким пациентам детского хосписа "Лесная поляна", - отметил первый заместитель председателя Исполнительного комитета - исполнительного секретаря СНГ Виктор Гуминский.

В частности, в 2015 году собранные представителями стран Содружества средства были перечислены в качестве благотворительного пожертвования на тогда еще строящееся здание детского хосписа. В 2016 году они передали руководству Республиканского центра паллиативной медицинской помощи детям медицинское оборудование, а детский хоспис получил свидетельство о переводе на его счет денег на повседневные нужды. "В прошлом году мы также перечислили на счет хосписа собранные деньги и приезжали с игрушками, чтобы порадовать детей в преддверии светлых и радостных рождественских и новогодних праздников. В этом году мы привезли тонометры, новогодние украшения и конфеты. А собранные сотрудниками Исполкома СНГ деньги пойдут на приобретение ингаляторов и ортопедических матрасов", - рассказал Виктор Гуминский.

Он подчеркнул, что в СНГ высоко оценивают опыт Беларуси в создании центров коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, государственной поддержки семей, воспитывающих детей-инвалидов, оказании медицинской помощи детям. "Белорусский детский хоспис, на наш взгляд, является успешным опытом частно-государственного партнерства в оказании комплексной помощи семьям, воспитывающим детей с заболеваниями, ограничивающими срок жизни. Убежден, что этот опыт вызовет профессиональный интерес и будет иметь своих последователей в странах Содружества, а значит, получит поддержку Исполнительного комитета, органов отраслевого сотрудничества СНГ в поиске эффективных форм и методик организации такой помощи", - заявил первый заместитель председателя.

Виктор Гуминский добавил, что в Исполкоме СНГ очень ценят усилия директора хосписа Анны Горчаковой по внедрению международного опыта паллиативной помощи в Беларуси, а также ее работу по оказанию консультативной помощи в организации детской паллиативной помощи в Украине, Таджикистане, Казахстане и других странах.

"Самое дорогое, что есть у человека - это жизнь. Кто, как не мы - взрослые, должны делать все возможное, чтобы продлить жизнь таких детей с тяжелой судьбой и подарить им не просто подарки, а праздничное настроение, частичку своего тепла, своего сердца. Это дорогого стоит. И в ответ мы получаем светящиеся радостью детские глаза, что, на мой взгляд, и является настоящей ценностью, которую не купить ни за какие богатства мира", - заключил Виктор Гуминский.-0-