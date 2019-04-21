Пенсии по возрасту повысятся с 1 мая примерно на 6% - Минтруда

21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предложение о повышении пенсий по возрасту с 1 мая этого года предполагает рост примерно на 6%. Об этом заявила в интервью телеканалу ОНТ министр труда и социальной защиты Ирина Костевич, комментируя Послание Президента белорусскому народу и Национальному собранию, сообщает БЕЛТА.

"Как у министерства, у нас многовекторное направление работы. Прежде всего, это уровень заработной платы, достойные рабочие места. Второе направление - люди пожилого возраста: уровень их жизни и др.", - сказала Ирина Костевич.

По ее словам, министерством подготовлены конкретные предложения о повышении пенсий с 1 мая этого года. "В среднем, наше предложение - повышение на Br25. Это чуть больше 6%. Я говорю про пенсии по возрасту", - отметила министр. Что касается возможности еще одного повышения пенсий в течение года, она добавила, что все зависит от роста заработной платы. "Если это целевой сценарий развития, то, конечно, мы сделаем еще один шаг", - заключила Ирина Костевич.-0-